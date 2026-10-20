Festival Hoa Đà Lạt 2026: Khi cao nguyên gọi mùa hoa

Mỗi mùa hoa đi qua lại để lại trong lòng người những miền ký ức riêng: sắc hoa bên hồ, những con đường cao nguyên bảng lảng sương, tiếng nhạc ngân lên giữa không gian thơ mộng và những cuộc gặp gỡ chưa muốn rời xa. Tháng 12 này, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI trở lại với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, mở ra cuộc hẹn nhiều cảm xúc, mời gọi du khách khám phá vẻ đẹp của khu vực Đà Lạt và những sắc màu văn hóa, du lịch đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng.

Không khí rực rỡ, sôi động trong chương trình nghệ thuật tại Festival Hoa Đà Lạt đã để lại những dấu ấn đẹp về mùa hội hoa trên cao nguyên. Ảnh tư liệu

Sắc hoa rực rỡ trên sân khấu khai mạc Festival Hoa Đà Lạt qua các kỳ tổ chức. Ảnh chụp tại Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X, năm 2024

Có những vùng đất khiến người ta nhớ bởi cảnh sắc, có những nơi níu chân du khách bằng văn hóa và trải nghiệm. Với khu vực Đà Lạt, sức hấp dẫn còn nằm trong sự hòa quyện của khí hậu cao nguyên, những mùa hoa nối tiếp, nhịp sống chậm rãi và nét lãng mạn đã trở thành dấu ấn riêng. Festival Hoa Đà Lạt ra đời từ tình yêu ấy, rồi từng bước trở thành sự kiện văn hóa, du lịch đặc trưng, đưa hình ảnh vùng đất ngàn hoa đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Nhiều du khách tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ

Du khách tham quan Festival Hoa Đà Lạt 2024 (Ảnh tư liệu)

Festival Hoa Đà Lạt là điểm hẹn hấp dẫn người yêu hoa

Những tán phượng vàng bung nở rực rỡ, nhuộm sắc vàng óng ả lên lối đi giữa không gian xanh mát của cao nguyên Lâm Đồng

Xe hoa đẹp độc đáo, lạ mắt

Nhớ mùa hoa năm 2022, sau thời gian gián đoạn do đại dịch COVID-19, Festival Hoa Đà Lạt trở lại trong niềm mong đợi của người dân và du khách. Với chủ đề “Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa”, Festival lần thứ IX diễn ra từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12, mở ra 2 tháng lễ hội rực rỡ sắc màu, góp phần đánh thức nhịp sống du lịch trên vùng đất cao nguyên.

Qua 10 kỳ tổ chức, Festival Hoa Đà Lạt đã trở thành sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng

Điểm đáng nhớ của mùa hội năm ấy là không gian tổ chức được mở rộng, đưa câu chuyện về hoa và những giá trị đặc trưng của địa phương đến nhiều vùng đất khác. Chương trình “Đà Lạt - Du lịch những làng hoa” tạo cơ hội để du khách tìm hiểu nghề trồng hoa, gặp gỡ người làm vườn và khám phá hành trình tạo nên những sản phẩm đã làm nên danh tiếng của vùng đất này.

Đoàn xe cổ di chuyển qua khu trung tâm phường trung tâm, tái hiện bức tranh hoài niệm của phố trà xưa trong chương trình Carnaval đường phố Lễ hội Trà quốc tế 2025

Tại Bảo Lộc, chương trình nghệ thuật “Bảo Lộc - Hương trà, Sắc tơ” tôn vinh nghề trồng trà, sản xuất tơ lụa cùng những giá trị văn hóa đặc trưng. Carnaval đường phố, lễ hội khinh khí cầu, phiên chợ rau, hoa và các hoạt động giới thiệu trà, cà phê, rượu vang, đặc sản Lâm Đồng tiếp tục làm phong phú trải nghiệm của mùa hội.

Dàn xe cổ thập niên 1950 - 1970 xuất hiện ấn tượng trong sắc màu trang trí chủ đề trà Việt

Đoàn xe hoa với các biểu tượng lá trà di chuyển qua các trục đường chính

Các thí sinh Cosmo trong trang phục truyền thống rực rỡ diễu hành trên tuyến phố chính

Từ những không gian hoa đến làng nghề, từ sân khấu nghệ thuật đến các sản phẩm nông nghiệp, Festival đã mở rộng câu chuyện về vùng đất cao nguyên. Du khách không chỉ đến để ngắm hoa, mà còn có cơ hội hiểu hơn về con người, văn hóa và những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Quy trình thu hoạch, sơ chế, đóng gói và bảo quản hoa Đà Lạt góp phần duy trì chất lượng hoa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. (Ảnh Chính Thành)

Hoa sau thu hoạch được phân loại theo chủng loại, kích cỡ và chất lượng trước khi đóng gói, phân phối đến các kênh tiêu thụ. (Ảnh Chính Thành)

Nông dân thu hoạch hoa hồng dưới chân núi phường Lang Biang - Đà Lạt

Lễ rước y trang của nữ thần diễn ra nghiêm trang nhưng không kém phần đặc sắc, góp phần tạo thêm chiều sâu cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và tạo sinh kế cho đồng bào các dân tộc trên cao nguyên

Thổ cẩm được ứng dụng trong các sản phẩm thời trang

Festival hoa Đà Lạt 2024 với biểu tượng hoa dã quỳ

Sang năm 2024, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X tiếp tục tạo dấu ấn với chủ đề “Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu”. Nếu mùa hội năm 2022 khơi dậy sức sống sau đại dịch, thì năm 2024 cho thấy bước chuyển rõ nét trong cách kết hợp hoa với âm nhạc, nghệ thuật đương đại và giao lưu quốc tế.

Lễ khai mạc tối 5/12/2024 tại quảng trường Lâm Viên mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch được dàn dựng công phu. Ánh sáng, âm nhạc và công nghệ trình chiếu hiện đại hòa quyện cùng hình ảnh hoa hồng, cẩm tú cầu, mimosa, dã quỳ, tạo nên một bức tranh nghệ thuật giàu màu sắc về vùng đất cao nguyên.

Festival hoa Đà Lạt 2026 sẽ tiếp tục tôn vinh những giá trị đặc trưng của ngành hoa Đà Lạt

Không gian hoa tiếp tục trải rộng tại nhiều địa điểm, từ khu vực hồ Xuân Hương, các công viên ven hồ đến đường Lê Đại Hành, cầu Ông Đạo và Vườn hoa thành phố.

Carnaval đường phố “Hoa và Di sản” kết hợp xe hoa, thời trang và nghệ thuật đường phố, đưa vẻ đẹp truyền thống vào những hình thức thể hiện mới mẻ.

Xe hoa được trang trí chủ đề về Đà Lạt - thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO

Chương trình canaval với sự tham gia trình diễn của 14 nhóm nghệ thuật

Người dân lưu lại khoảnh khắc cùng xe hoa

Các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Đà Lạt và thành phố Chuncheon (Hàn Quốc), hoạt động quảng bá trà, cà phê, rượu vang, rau, hoa và sản phẩm OCOP cũng góp phần mở rộng sức lan tỏa của lễ hội.

Theo số liệu tổng kết được cung cấp, trong thời gian diễn ra Festival năm 2024, Lâm Đồng đón khoảng 2 triệu lượt khách, với doanh thu xã hội ước đạt trên 3.600 tỷ đồng.

Vẻ đẹp của hoa luôn có sức cuốn hút

Festival Hoa Đà Lạt – lễ hội hoa lớn nhất của thành phố ngàn hoa. Ảnh: Phan Tấn Đạt

Hai mùa hội, hai dấu ấn khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: hoa là khởi nguồn, còn văn hóa, nghệ thuật, con người và những trải nghiệm bản địa làm nên chiều sâu của hành trình.

Chính sự tiếp nối ấy tạo nền tảng để Festival Hoa Đà Lạt tiếp tục đổi mới, hấp dẫn hơn qua từng kỳ tổ chức.

Các không gian hoa là điểm nhấn của Festival Hoa Đà Lạt

Sức hút của Festival góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt, tạo cơ hội kết nối sản phẩm hoa với các hoạt động du lịch và dịch vụ

Phụ nữ xứ ngàn hoa Đà Lạt duyên dáng trong tà áo dài

Chương trình nghệ thuật hoành tráng, rực rỡ sắc màu tại Festival Hoa Đà Lạt, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của thành phố ngàn hoa. Ảnh: Internet

Diễu hành xe trà trong chương trình Carnaval đường phố Lễ hội Trà quốc tế 2025

Người dân cùng trồng, chăm sóc và giữ gìn hoa, góp phần để những sắc hoa hiện diện quanh năm, xứng đáng với thương hiệu Đà Lạt 4 mùa hoa

Những tiểu cảnh được hình thành tại Festival hoa 2024

Xung quanh hồ Xuân Hương hứa hẹn sẽ có nhiều tiểu cảnh, không gian hoa sinh động, đẹp mắt do phường Lâm Viên - Đà Lạt, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt và Hiệp hội Hoa thực hiện

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì làm việc với các đơn vị, địa phương nắm bắt công tác chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, tiếp tục kết nối thế mạnh về hoa với dấu ấn sáng tạo âm nhạc của khu vực Đà Lạt.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 19/12 tại quảng trường Lâm Viên; chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc dự kiến diễn ra tối 31/12 tại cùng địa điểm.

Dự kiến các tiểu cảnh, không gian hoa sẽ được bố trí dày, đa dạng, nhất là quanh khu vực Quảng trường Lâm Viên và không gian xung quanh hồ Xuân Hương phục vụ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Điểm đáng chờ đợi của mùa hội năm nay không chỉ nằm ở những thảm hoa rực rỡ hay sân khấu nghệ thuật quy mô, mà còn ở cách các giá trị thiên nhiên, văn hóa và sáng tạo được kết nối trong một không gian trải nghiệm đa dạng.

Sắc hoa Đà Lạt khoe vẻ đẹp rực rỡ qua những vườn hoa ngát hương, bàn tay cần mẫn của người trồng hoa và những khoảnh khắc trải nghiệm đáng nhớ của du khách

Hoa vốn có ngôn ngữ riêng. Đó là sắc hồng dịu dàng, sắc vàng rực rỡ, sắc tím mộng mơ; là vẻ đẹp của những cánh đồng hoa trải dài, những nhà vườn cần mẫn chăm chút từng luống cây và những bàn tay lặng thầm tạo nên sản phẩm.

Khi hòa cùng âm nhạc, vẻ đẹp ấy có thêm nhịp điệu, cảm xúc và khả năng kể chuyện. Một mùa Festival vì thế không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để lắng nghe, khám phá và lưu giữ những trải nghiệm đáng nhớ.

Các tuyến đường, không gian công cộng tại Đà Lạt được trang hoàng bằng những tiểu cảnh và đường hoa rực rỡ, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan chào đón Festival Hoa

Theo kế hoạch công bố, Festival năm 2026 có 11 chương trình chính cùng 25 chương trình, hoạt động hưởng ứng. Không gian hoa dự kiến được tổ chức từ ngày 18/12/2026 đến ngày 3/1/2027, với các tiểu cảnh, đường hoa và công viên hoa quanh hồ Xuân Hương, công viên Trần Quốc Toản, công viên Yersin, bán đảo Bích Câu cùng nhiều tuyến đường tại khu vực Đà Lạt.

Từ những vườn nông sản đặc trưng đến các không gian văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm du lịch, Đà Lạt mang đến cho du khách những cảm nhận đa sắc màu về vùng đất cao nguyên

Các hoạt động trưng bày, triển lãm hoa và cây cảnh quốc tế, triển lãm hoa lan, trình diễn hoa tươi nghệ thuật mở ra cơ hội thưởng lãm vẻ đẹp của nhiều loài hoa và tác phẩm sáng tạo.

Bên cạnh đó, Phố Trà, Cà phê, Rượu vang cùng các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, Phiên chợ Rau - Hoa “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành” góp phần giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của Lâm Đồng đến du khách.

Biểu diễn âm nhạc đường phố tại hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Đáng chú ý, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến 27/12 trên mặt hồ Xuân Hương; Carnaval ban nhạc và nhóm nhảy hiện đại được lên kế hoạch vào ngày 31/12.

Những hoạt động này hứa hẹn tạo nên sắc thái mới, đưa âm nhạc trở thành một phần của không gian lễ hội, để những ngày cuối năm không chỉ có vẻ đẹp của hoa mà còn ngân vang thanh âm của nghệ thuật.

Với du khách, sức hấp dẫn có thể bắt đầu từ một buổi sáng dạo quanh hồ, ngắm những cụm hoa được chăm chút giữa tiết trời se lạnh; tiếp nối bằng hành trình khám phá các làng hoa, thưởng thức cà phê, trà và đặc sản địa phương; rồi khép lại bằng một đêm âm nhạc giữa không gian cao nguyên. Mỗi trải nghiệm là một lát cắt riêng, cùng tạo nên ký ức về một chuyến đi giàu cảm xúc.

Từ khuôn viên cơ quan, trường học đến các khu dân cư, phong trào trồng hoa, chăm sóc cây xanh trên địa bàn xã Lạc Dương đang được đẩy mạnh

Festival năm nay cũng được định hướng mở rộng sự hưởng ứng trên phạm vi toàn tỉnh Lâm Đồng. Đây là cơ hội để kết nối không gian lễ hội tại khu vực Đà Lạt với những sản phẩm, điểm đến và giá trị văn hóa đặc trưng ở các vùng khác của tỉnh.

Từ sắc hoa đến hương trà, từ tơ lụa đến nông sản, từ cảnh quan cao nguyên đến những trải nghiệm văn hóa địa phương, hành trình của du khách có thể được nối dài bằng nhiều lựa chọn phong phú.

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Các không gian hoa là điểm nhấn của Festival Hoa Đà Lạt

Với lợi thế về độ cao, khí hậu mát mẻ, biên độ nhiệt ngày - đêm phù hợp, lan hồ điệp trồng tại Lâm Đồng có cánh hoa lớn, màu sắc tươi, thời gian trưng bày dài

Một mùa Festival thành công không chỉ được ghi nhớ bởi những chương trình rực rỡ trong vài ngày, mà còn bởi những giá trị ở lại sau khi lễ hội khép lại.

Đó là hình ảnh điểm đến được lan tỏa, sản phẩm địa phương có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, nghề trồng hoa được tôn vinh và người dân có thêm động lực gìn giữ cảnh quan, văn hóa quê hương.

Việc giới thiệu giống mới, kỹ thuật canh tác và xu hướng nghệ thuật hoa góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức hấp dẫn của hoa Đà Lạt

Với những diện tích được đầu tư thâm canh hiệu quả, một số hộ có thể đạt doanh thu khoảng 120 - 150 triệu đồng trên1.000 m² mỗi năm

Hoa - một trong những ngành lợi thế của tỉnh Lâm Đồng

Festival Hoa Đà Lạt là cơ hội để người nông dân giới thiệu chính những sản phẩm mình làm ra

Những bàn tay chung sức chăm chút, tô điểm các tuyến đường và không gian công cộng bằng sắc hoa rực rỡ, lan tỏa không khí lễ hội và tình yêu dành cho thành phố ngàn hoa

Với Lâm Đồng, Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 còn là dịp khơi dậy sự chung tay của cộng đồng. Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026” hướng đến việc tạo dựng không gian xanh, sạch, đẹp, đưa hoa và cây xanh hiện diện rộng hơn trong đời sống.

Khi mỗi tuyến đường, khu dân cư, cơ quan, trường học cùng góp sức làm đẹp cảnh quan, tinh thần Festival sẽ không chỉ hiện diện trên sân khấu mà còn lan tỏa trong nhịp sống thường ngày.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng trồng bằng lăng hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và phường Lâm Viên - Đà Lạt tham gia trồng cây mai anh đào

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng chăm sóc bằng lăng sau khi trồng

Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường Cam Ly - Đà Lạt ra quân thực hiện dọn dẹp vệ sinh, tôn tạo cảnh quan trên địa bàn

Phụ nữ tổ dân phố Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt góp sức tôn tạo tiểu công viên, làm đẹp cho phố phường

Các địa phương khẩn trương triển khai Chiến dịch Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026

Đoàn viên phường Lang Biang - Đà Lạt cùng các đơn vị trên địa bàn trồng cây, hoa trang trí tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp chào mừng lễ hội

Tuổi trẻ phường Lâm Viên - Đà Lạt tham gia trồng, chăm sóc tuyến đường hoa trên địa bàn

Đó cũng là điều làm nên sức sống bền lâu của một thương hiệu du lịch, không chỉ có những điểm check-in đẹp, mà còn có môi trường được chăm chút, dịch vụ thân thiện, sản phẩm đặc trưng và sự mến khách của người dân.

Du khách có thể đến vì hoa, nhưng sẽ nhớ lâu hơn bởi những trải nghiệm chân thực, những cuộc gặp gỡ gần gũi và cảm giác được chào đón.

Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Lạc Dương tích cực trồng và chăm sóc khuôn viên hoa

Phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026” được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã đẩy mạnh thực hiện

Phụ nữ các khu dân cư góp sức xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp

Từ những mùa hội đã qua, Festival Hoa Đà Lạt đang từng bước mở rộng cách kể câu chuyện về vùng đất. Hoa vẫn là biểu tượng xuyên suốt, nhưng bên cạnh hoa là âm nhạc, nghệ thuật, nghề truyền thống, nông nghiệp và khát vọng phát triển du lịch bền vững.

Trong không gian Lâm Đồng rộng mở hôm nay, những giá trị ấy có thêm cơ hội kết nối, tạo nên hành trình khám phá đa dạng hơn cho du khách.

Nhờ điều kiện khí hậu thuận lợi cùng kinh nghiệm canh tác, người trồng hoa Đà Lạt ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng và ổn định sản lượng

Giống hoa lay ơn mới được nông dân Hiệp Thạnh nhập từ Trung Quốc, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và đáp ứng nhu cầu thị trường trong xu thế hội nhập

Cơ hội quảng bá thổ cẩm Lâm Đồng qua Festival Hoa Đà Lạt

Du khách thích thú trải nghiệm thưởng thức rượu vang tại Hầm rượu vang Vĩnh Tiến, phường Cam Ly - Đà Lạt

Tháng 12, khi cao nguyên bước vào mùa lễ hội, khu vực Đà Lạt sẽ lại đón những bước chân tìm về với sắc hoa và thanh âm. Có người trở lại để gặp một miền ký ức thân quen; có người lần đầu đặt chân đến để khám phá vẻ đẹp đã nghe kể; cũng có người đơn giản muốn dành những ngày cuối năm cho một chuyến đi chậm rãi, giữa thiên nhiên và nghệ thuật.

Mùa hồng nhuộm sắc cam đỏ trên những triền đồi, góp thêm nét duyên cho Đà Lạt những ngày thu

Hoạt động nhằm hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 gắn với Chương trình kích cầu du lịch trong doanh nghiệp

Du khách nước ngoài dạo bộ trên đường Trần Quốc Toản ven hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt sáng 5/10

Không gian trưng bày góp phần kết hợp vẻ đẹp của hoa với hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch và sản phẩm đặc trưng của địa phương

Nụ cười rạng rỡ của người dân bên những mẻ hồng treo gió – nét đẹp bình dị của lao động và sản vật địa phương, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của vùng đất cao nguyên

Và có lẽ, lời mời gọi đẹp nhất của Festival Hoa Đà Lạt không nằm ở những lời quảng bá cầu kỳ, mà ở chính trải nghiệm đang chờ đợi mỗi người, đó là được đi giữa mùa hoa, nghe nhịp cao nguyên, gặp gỡ những con người làm nên vẻ đẹp của vùng đất và mang về những ký ức khó quên.

Du khách tham quan, thưởng thức hoa tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Điểm đến trải nghiệm rượu vang Đà Lạt tại Trạm Hành - Cầu Đất thu hút du khách quốc tế

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 - cuộc hẹn của sắc hoa và âm nhạc đang mở ra một mùa hội mới, mời gọi du khách đến để cảm nhận, khám phá và yêu thêm vùng đất Lâm Đồng.

Nội dung: Lê Ngọc

Trình bày: Phạm Lương

*Bài viết có sử dụng hình ảnh tư liệu của đồng nghiệp và nguồn khai thác từ Internet