Festival Hoa Đà Lạt 2026: Khi cao nguyên gọi mùa hoa
Mỗi mùa hoa đi qua lại để lại trong lòng người những miền ký ức riêng: sắc hoa bên hồ, những con đường cao nguyên bảng lảng sương, tiếng nhạc ngân lên giữa không gian thơ mộng và những cuộc gặp gỡ chưa muốn rời xa. Tháng 12 này, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI trở lại với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, mở ra cuộc hẹn nhiều cảm xúc, mời gọi du khách khám phá vẻ đẹp của khu vực Đà Lạt và những sắc màu văn hóa, du lịch đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng.
Mỗi mùa hoa đi qua lại để lại trong lòng người những miền ký ức riêng: sắc hoa bên hồ, những con đường cao nguyên bảng lảng sương, tiếng nhạc ngân lên giữa không gian thơ mộng và những cuộc gặp gỡ chưa muốn rời xa. Tháng 12 này, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI trở lại với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, mở ra cuộc hẹn nhiều cảm xúc, mời gọi du khách khám phá vẻ đẹp của khu vực Đà Lạt và những sắc màu văn hóa, du lịch đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng.
Có những vùng đất khiến người ta nhớ bởi cảnh sắc, có những nơi níu chân du khách bằng văn hóa và trải nghiệm. Với khu vực Đà Lạt, sức hấp dẫn còn nằm trong sự hòa quyện của khí hậu cao nguyên, những mùa hoa nối tiếp, nhịp sống chậm rãi và nét lãng mạn đã trở thành dấu ấn riêng. Festival Hoa Đà Lạt ra đời từ tình yêu ấy, rồi từng bước trở thành sự kiện văn hóa, du lịch đặc trưng, đưa hình ảnh vùng đất ngàn hoa đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.
Nhớ mùa hoa năm 2022, sau thời gian gián đoạn do đại dịch COVID-19, Festival Hoa Đà Lạt trở lại trong niềm mong đợi của người dân và du khách. Với chủ đề “Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa”, Festival lần thứ IX diễn ra từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12, mở ra 2 tháng lễ hội rực rỡ sắc màu, góp phần đánh thức nhịp sống du lịch trên vùng đất cao nguyên.
Điểm đáng nhớ của mùa hội năm ấy là không gian tổ chức được mở rộng, đưa câu chuyện về hoa và những giá trị đặc trưng của địa phương đến nhiều vùng đất khác. Chương trình “Đà Lạt - Du lịch những làng hoa” tạo cơ hội để du khách tìm hiểu nghề trồng hoa, gặp gỡ người làm vườn và khám phá hành trình tạo nên những sản phẩm đã làm nên danh tiếng của vùng đất này.
Tại Bảo Lộc, chương trình nghệ thuật “Bảo Lộc - Hương trà, Sắc tơ” tôn vinh nghề trồng trà, sản xuất tơ lụa cùng những giá trị văn hóa đặc trưng. Carnaval đường phố, lễ hội khinh khí cầu, phiên chợ rau, hoa và các hoạt động giới thiệu trà, cà phê, rượu vang, đặc sản Lâm Đồng tiếp tục làm phong phú trải nghiệm của mùa hội.
Từ những không gian hoa đến làng nghề, từ sân khấu nghệ thuật đến các sản phẩm nông nghiệp, Festival đã mở rộng câu chuyện về vùng đất cao nguyên. Du khách không chỉ đến để ngắm hoa, mà còn có cơ hội hiểu hơn về con người, văn hóa và những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ.
Sang năm 2024, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X tiếp tục tạo dấu ấn với chủ đề “Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu”. Nếu mùa hội năm 2022 khơi dậy sức sống sau đại dịch, thì năm 2024 cho thấy bước chuyển rõ nét trong cách kết hợp hoa với âm nhạc, nghệ thuật đương đại và giao lưu quốc tế.
Lễ khai mạc tối 5/12/2024 tại quảng trường Lâm Viên mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch được dàn dựng công phu. Ánh sáng, âm nhạc và công nghệ trình chiếu hiện đại hòa quyện cùng hình ảnh hoa hồng, cẩm tú cầu, mimosa, dã quỳ, tạo nên một bức tranh nghệ thuật giàu màu sắc về vùng đất cao nguyên.
Không gian hoa tiếp tục trải rộng tại nhiều địa điểm, từ khu vực hồ Xuân Hương, các công viên ven hồ đến đường Lê Đại Hành, cầu Ông Đạo và Vườn hoa thành phố.
Carnaval đường phố “Hoa và Di sản” kết hợp xe hoa, thời trang và nghệ thuật đường phố, đưa vẻ đẹp truyền thống vào những hình thức thể hiện mới mẻ.
Các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Đà Lạt và thành phố Chuncheon (Hàn Quốc), hoạt động quảng bá trà, cà phê, rượu vang, rau, hoa và sản phẩm OCOP cũng góp phần mở rộng sức lan tỏa của lễ hội.
Theo số liệu tổng kết được cung cấp, trong thời gian diễn ra Festival năm 2024, Lâm Đồng đón khoảng 2 triệu lượt khách, với doanh thu xã hội ước đạt trên 3.600 tỷ đồng.
Hai mùa hội, hai dấu ấn khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: hoa là khởi nguồn, còn văn hóa, nghệ thuật, con người và những trải nghiệm bản địa làm nên chiều sâu của hành trình.
Chính sự tiếp nối ấy tạo nền tảng để Festival Hoa Đà Lạt tiếp tục đổi mới, hấp dẫn hơn qua từng kỳ tổ chức.
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, tiếp tục kết nối thế mạnh về hoa với dấu ấn sáng tạo âm nhạc của khu vực Đà Lạt.
Theo kế hoạch, lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 19/12 tại quảng trường Lâm Viên; chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc dự kiến diễn ra tối 31/12 tại cùng địa điểm.
Điểm đáng chờ đợi của mùa hội năm nay không chỉ nằm ở những thảm hoa rực rỡ hay sân khấu nghệ thuật quy mô, mà còn ở cách các giá trị thiên nhiên, văn hóa và sáng tạo được kết nối trong một không gian trải nghiệm đa dạng.
Hoa vốn có ngôn ngữ riêng. Đó là sắc hồng dịu dàng, sắc vàng rực rỡ, sắc tím mộng mơ; là vẻ đẹp của những cánh đồng hoa trải dài, những nhà vườn cần mẫn chăm chút từng luống cây và những bàn tay lặng thầm tạo nên sản phẩm.
Khi hòa cùng âm nhạc, vẻ đẹp ấy có thêm nhịp điệu, cảm xúc và khả năng kể chuyện. Một mùa Festival vì thế không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để lắng nghe, khám phá và lưu giữ những trải nghiệm đáng nhớ.
Theo kế hoạch công bố, Festival năm 2026 có 11 chương trình chính cùng 25 chương trình, hoạt động hưởng ứng. Không gian hoa dự kiến được tổ chức từ ngày 18/12/2026 đến ngày 3/1/2027, với các tiểu cảnh, đường hoa và công viên hoa quanh hồ Xuân Hương, công viên Trần Quốc Toản, công viên Yersin, bán đảo Bích Câu cùng nhiều tuyến đường tại khu vực Đà Lạt.
Các hoạt động trưng bày, triển lãm hoa và cây cảnh quốc tế, triển lãm hoa lan, trình diễn hoa tươi nghệ thuật mở ra cơ hội thưởng lãm vẻ đẹp của nhiều loài hoa và tác phẩm sáng tạo.
Bên cạnh đó, Phố Trà, Cà phê, Rượu vang cùng các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, Phiên chợ Rau - Hoa “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành” góp phần giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của Lâm Đồng đến du khách.
Đáng chú ý, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến 27/12 trên mặt hồ Xuân Hương; Carnaval ban nhạc và nhóm nhảy hiện đại được lên kế hoạch vào ngày 31/12.
Những hoạt động này hứa hẹn tạo nên sắc thái mới, đưa âm nhạc trở thành một phần của không gian lễ hội, để những ngày cuối năm không chỉ có vẻ đẹp của hoa mà còn ngân vang thanh âm của nghệ thuật.
Với du khách, sức hấp dẫn có thể bắt đầu từ một buổi sáng dạo quanh hồ, ngắm những cụm hoa được chăm chút giữa tiết trời se lạnh; tiếp nối bằng hành trình khám phá các làng hoa, thưởng thức cà phê, trà và đặc sản địa phương; rồi khép lại bằng một đêm âm nhạc giữa không gian cao nguyên. Mỗi trải nghiệm là một lát cắt riêng, cùng tạo nên ký ức về một chuyến đi giàu cảm xúc.
Festival năm nay cũng được định hướng mở rộng sự hưởng ứng trên phạm vi toàn tỉnh Lâm Đồng. Đây là cơ hội để kết nối không gian lễ hội tại khu vực Đà Lạt với những sản phẩm, điểm đến và giá trị văn hóa đặc trưng ở các vùng khác của tỉnh.
Từ sắc hoa đến hương trà, từ tơ lụa đến nông sản, từ cảnh quan cao nguyên đến những trải nghiệm văn hóa địa phương, hành trình của du khách có thể được nối dài bằng nhiều lựa chọn phong phú.
Một mùa Festival thành công không chỉ được ghi nhớ bởi những chương trình rực rỡ trong vài ngày, mà còn bởi những giá trị ở lại sau khi lễ hội khép lại.
Đó là hình ảnh điểm đến được lan tỏa, sản phẩm địa phương có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, nghề trồng hoa được tôn vinh và người dân có thêm động lực gìn giữ cảnh quan, văn hóa quê hương.
Với Lâm Đồng, Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 còn là dịp khơi dậy sự chung tay của cộng đồng. Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026” hướng đến việc tạo dựng không gian xanh, sạch, đẹp, đưa hoa và cây xanh hiện diện rộng hơn trong đời sống.
Khi mỗi tuyến đường, khu dân cư, cơ quan, trường học cùng góp sức làm đẹp cảnh quan, tinh thần Festival sẽ không chỉ hiện diện trên sân khấu mà còn lan tỏa trong nhịp sống thường ngày.
Đó cũng là điều làm nên sức sống bền lâu của một thương hiệu du lịch, không chỉ có những điểm check-in đẹp, mà còn có môi trường được chăm chút, dịch vụ thân thiện, sản phẩm đặc trưng và sự mến khách của người dân.
Du khách có thể đến vì hoa, nhưng sẽ nhớ lâu hơn bởi những trải nghiệm chân thực, những cuộc gặp gỡ gần gũi và cảm giác được chào đón.
Từ những mùa hội đã qua, Festival Hoa Đà Lạt đang từng bước mở rộng cách kể câu chuyện về vùng đất. Hoa vẫn là biểu tượng xuyên suốt, nhưng bên cạnh hoa là âm nhạc, nghệ thuật, nghề truyền thống, nông nghiệp và khát vọng phát triển du lịch bền vững.
Trong không gian Lâm Đồng rộng mở hôm nay, những giá trị ấy có thêm cơ hội kết nối, tạo nên hành trình khám phá đa dạng hơn cho du khách.
Tháng 12, khi cao nguyên bước vào mùa lễ hội, khu vực Đà Lạt sẽ lại đón những bước chân tìm về với sắc hoa và thanh âm. Có người trở lại để gặp một miền ký ức thân quen; có người lần đầu đặt chân đến để khám phá vẻ đẹp đã nghe kể; cũng có người đơn giản muốn dành những ngày cuối năm cho một chuyến đi chậm rãi, giữa thiên nhiên và nghệ thuật.
Và có lẽ, lời mời gọi đẹp nhất của Festival Hoa Đà Lạt không nằm ở những lời quảng bá cầu kỳ, mà ở chính trải nghiệm đang chờ đợi mỗi người, đó là được đi giữa mùa hoa, nghe nhịp cao nguyên, gặp gỡ những con người làm nên vẻ đẹp của vùng đất và mang về những ký ức khó quên.
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 - cuộc hẹn của sắc hoa và âm nhạc đang mở ra một mùa hội mới, mời gọi du khách đến để cảm nhận, khám phá và yêu thêm vùng đất Lâm Đồng.
Nội dung: Lê Ngọc
Trình bày: Phạm Lương
*Bài viết có sử dụng hình ảnh tư liệu của đồng nghiệp và nguồn khai thác từ Internet
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/festival-hoa-da-lat-2026-khi-cao-nguyen-goi-mua-hoa-470226.html