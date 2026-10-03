Trấn Thành đính chính sau khi gây tranh luận

Trong đêm công bố và trao giải Tinh hà "say hi", Trấn Thành gây tranh luận với câu nói liên quan đến Dương Domic và ngôi quán quân của chương trình.

Tình huống xảy ra khi Dương Domic được công bố á quân sau khi đã được xướng tên ở một số hạng mục khác. Trong lúc đọc phần giải thưởng dành cho nam ca sĩ, Trấn Thành nói đùa: “Không biết cộng lại có hơn hay bằng quán quân không ta?”.

Phát ngôn nhanh chóng được chia sẻ lại trên mạng xã hội và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng câu đùa chưa phù hợp trong thời điểm kết quả được công bố, đặc biệt liên quan đến thành tích của hai ca sĩ.

Trấn Thành lên tiếng giải thích sau khi câu đùa về phần thưởng của Dương Domic tại chung kết Tinh hà “say hi” gây tranh luận. Ảnh: NSX.

Trước tranh luận, Trấn Thành lên tiếng giải thích trên trang cá nhân, khẳng định câu nói của anh chỉ đề cập đến tiền thưởng, hoàn toàn không liên quan đến danh hiệu hay thành quả của Dương Domic và Quang Hùng MasterD.

“Các bạn ơi! Tôi nói ‘cộng lại hơn quán quân không ta’ là tiền thưởng! Tiền thưởng, trời ơi! Chứ ai mà nói gì tới danh hiệu, danh xưng hay thành quả của hai em nó đâu! Mấy bà bớt toxic lại giùm! Sống mà dữ quá à! Tôi đọc xong giải thưởng, thấy tặng nhiều tiền quá, tôi giỡn xíu cũng nói! Trời ơi! Quán quân là quán quân. Á quân là á quân. Danh xưng nó rõ ràng thế mà! Giải thưởng làm sao cộng dồn được? Nhưng tiền thưởng cộng lại được mà? Đúng không? Coi gameshow vui vẻ, không quạu nè!”, Trấn Thành chia sẻ.

Ở một bài đăng khác, nam MC tiếp tục kêu gọi khán giả ngừng tranh cãi và chúc mừng cả hai ca sĩ. “Hai đứa đều giỏi. Dương hay Hùng đều giỏi và xứng đáng. Nên chúng ta chúc mừng họ thôi! Cãi nhau làm gì! Hai em nó đã cống hiến thật tốt cho game rồi”, anh viết.

Bên cạnh đó, chung kết Tinh hà “say hi” cũng xuất hiện một số tình huống gây bàn tán. Khi lên trao giải Anh trai sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất, JustaTee nói: “Sau tất cả chông gai, khó khăn chương trình đặt ra, cảm ơn tất cả anh tài”. Việc nhà sản xuất sử dụng hai cụm từ “chông gai” và “anh tài” - vốn gắn với Anh trai vượt ngàn chông gai - khiến một bộ phận khán giả cho rằng phát ngôn thiếu tinh tế. Trong khi đó, số khác nhận định đây chỉ là sự nhầm lẫn trong lúc phát biểu.

Quang Hùng MasterD giành ngôi quán quân, trong khi Dương Domic về nhì và nhận thêm một số giải thưởng tại chương trình. Ảnh: NSX.

Hoa hậu Thanh Thủy cũng vướng tranh luận sau màn giao lưu với Trấn Thành. Khi được hỏi sẽ chọn ai trong 24 “anh trai”, cô nói chọn tất cả, trừ “anh trai lọt top 100” - cách gọi đùa nhắm tới Trấn Thành. Câu trả lời sau đó gây ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả cho rằng cách đùa của Thanh Thủy chưa phù hợp.

Về kết quả chung cuộc, Quang Hùng MasterD trở thành quán quân Tinh hà “say hi” với hơn 4,1 triệu lượt bình chọn. Dương Domic đứng thứ hai với hơn 3,5 triệu phiếu. Ba vị trí còn lại trong Best 5 lần lượt thuộc về CONGB, buitruonglinh và Captain Boy.