Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

Hình ảnh huyền thoại Hollywood Greta Garbo xuất hiện trong một quảng cáo của hãng sản xuất vòng bi Thụy Điển SKF. Ảnh: skf.com

Trong đoạn quảng cáo, Garbo xuất hiện với diện mạo của một phụ nữ lớn tuổi, mặc áo màu champagne và cất tiếng: “Are we rolling?” (tạm dịch: Máy đã chạy chưa?). Nhân vật sau đó nhắc lại mối liên hệ giữa bà với SKF, đồng thời đề cập việc một trong những bộ phim đầu tiên của Garbo từng được thực hiện nhằm quảng bá ngành công nghiệp Thụy Điển, trong đó có hãng SKF.

Điều đáng chú ý là hình ảnh Garbo trong quảng cáo không được dựng từ các bức ảnh hay đoạn phim lưu trữ của nữ diễn viên. Do những vấn đề liên quan đến bản quyền, êkíp sản xuất đã sử dụng câu lệnh văn bản để tạo hình ảnh nhân vật bằng các công cụ AI của ByteDance và Google.

Các công cụ AI của ByteDance và Kuaishou tiếp tục được sử dụng để tạo chuyển động cho nhân vật. Trong khi đó, giọng nói được huấn luyện bằng AI dựa trên giọng Garbo trong một bộ phim thời kỳ đầu sự nghiệp. Đây là tư liệu lưu trữ duy nhất của nữ diễn viên được sử dụng trong quá trình sản xuất và đã được SKF cấp phép.

Theo ông Per Nilsson, phụ trách truyền thông và thương hiệu của SKF, dự án được thực hiện với sự hợp tác của gia đình và di sản của Greta Garbo nhằm bảo đảm hình ảnh nữ diễn viên được tái hiện phù hợp.

Garbo là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất thời kỳ hoàng kim Hollywood. Bà qua đời năm 1990, ở tuổi 84, sau khi rút khỏi điện ảnh và đời sống công chúng từ năm 1941.

Chuyên gia và nhà nghiên cứu AI Henry Ajder nhận định việc dùng AI tái tạo hình ảnh những người đã qua đời đang trở thành một xu hướng đáng chú ý. Ông gọi hiện tượng này là “sự hồi sinh tổng hợp”, khi công nghệ cho phép những nhân vật không còn sống tiếp tục xuất hiện trước công chúng với diện mạo, giọng nói và chuyển động mới.

Sự trở lại của Garbo trong quảng cáo SKF vì vậy không chỉ là một màn tái xuất đặc biệt của một huyền thoại điện ảnh, mà còn cho thấy khả năng ngày càng mạnh của AI trong việc tái tạo con người. Công nghệ mở ra những cách thức mới cho quảng cáo và truyền thông, song đồng thời đặt ra câu hỏi về quyền sử dụng hình ảnh, bản quyền và giới hạn đạo đức khi một người đã qua đời vẫn có thể được “đưa trở lại” trước công chúng.

Quảng cáo của SKF trên thực tế cũng nhận nhiều phản ứng trái chiều. Nhà phê bình điện ảnh Peter Bradshaw của The Guardian chỉ trích việc sử dụng hình ảnh Garbo, trong khi một số diễn viên đương thời bày tỏ lo ngại về khả năng hình ảnh của họ tiếp tục được sử dụng sau khi qua đời.