Nhật Bản: YouTuber 20 triệu người theo dõi bị bắt tại hộp đêm sau một cáo buộc

VAMBI - một YouTuber Nhật Bản từng lập kỷ lục đạt 10 triệu người đăng ký nhanh nhất nước này, vừa bị cảnh sát bắt giữ tại một hộp đêm ở Tokyo. Anh bị cáo buộc có hành vi sàm sỡ một cô gái.

Theo trang Mirrormedia, vụ việc xảy ra khoảng 4 giờ sáng ngày 1/10 tại một hộp đêm ở khu Roppongi, Tokyo. VAMBI, tên thật là Shirai Tatsuki (36 tuổi) bị cáo buộc đã chạm vào vùng nhạy cảm của một cô gái ở độ tuổi 20.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ Shirai Tatsuki với cáo buộc có hành vi quấy rối nơi công cộng.

YouTuber bị bắt với cáo buộc quấy rối phụ nữ.

Khi lực lượng cảnh sát có mặt, nam YouTuber có dấu hiệu đã uống rượu. Công ty quản lý của anh, Ohta Production, hiện đang tiến hành xác minh thông tin liên quan đến sự việc. Tính đến 20h cùng ngày, trang web chính thức cũng như các tài khoản trên mạng xã hội X và Instagram của công ty vẫn chưa có thông báo nào về vụ việc này.

Được biết, VAMBI bắt đầu lập kênh YouTube vào tháng 7/2022. Thời gian đầu, anh xuất hiện với hình tượng Spider-Man đeo mặt nạ, thực hiện các video hài hước và giải trí.

Dù cố tình che giấu danh tính, kênh của VAMBI nhanh chóng phát triển mạnh. Chỉ sau 373 ngày, kênh đã vượt mốc 10 triệu người đăng ký, trở thành YouTuber Nhật Bản đạt cột mốc này nhanh nhất vào thời điểm đó.

Sau khi cán mốc 10 triệu người đăng ký, VAMBI đổi tên kênh thành Spider-VAMBI. Hiện kênh này có khoảng 18,3 triệu người đăng ký, trong khi kênh ban đầu cũng sở hữu khoảng 2 triệu người đăng ký.

Với tổng lượng người theo dõi lên tới hơn 20 triệu trên hai kênh, VAMBI được xem là một trong những nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng lớn tại Nhật Bản. Tuy nhiên, vụ việc mới nhất đang khiến tên tuổi của nam YouTuber một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.