Mâu thuẫn bất ngờ đằng sau các CLB sách ở Mỹ

Suốt 4 năm, Laura tham gia câu lạc bộ sách cùng những bà mẹ trẻ tại một nhà thờ ở miền Nam nước Mỹ. Tuy nhiên, việc chọn sách thường gây tranh cãi. Một thành viên chỉ thích tiểu thuyết lãng mạn có nhiều cảnh tình dục và liên tục đề xuất thể loại này, dù nhiều người không hứng thú.

Cuối cùng, nhóm thống nhất tránh sách có nhiều nội dung tình dục hoặc bạo lực. Thành viên này cho rằng mình bị cô lập. Cô vẫn đến họp hàng tháng nhưng không đọc sách và ít tham gia thảo luận. Câu chuyện cho thấy những mâu thuẫn phía sau các câu lạc bộ sách đang ngày càng phổ biến.

Theo Guardian, câu chuyện cho thấy những mâu thuẫn phía sau các câu lạc bộ sách đang ngày càng phổ biến. Thông tin từ hãng tin tức Axios cho biết số sự kiện câu lạc bộ sách trên Eventbrite tăng 33% trong năm 2026. Một báo cáo năm 2025 cũng ghi nhận số câu lạc bộ gặp mặt trực tiếp tăng 8% so với năm 2024.

Tuy nhiên, không phải các buổi gặp của nhóm đọc sách đều diễn ra suôn sẻ. Steph Auteri, nhà văn kiêm biên tập viên tự do, từng chứng kiến nhiều câu lạc bộ sách tan rã. Theo cô, nguyên nhân thường đến từ việc thành viên không đọc sách, không ưu tiên lịch họp hoặc có sở thích khác biệt.

Khác biệt về sở thích đọc sách là một trong những nguyên nhân khiến các thành viên dễ tranh cãi. Ảnh minh họa: @nybooks.

“Có quá nhiều sách trên thế giới, trong khi thời gian của tôi quá ít để dành cho những cuốn tôi thực sự không muốn đọc”, Auteri nói. Trong thời gian phong tỏa vì Covid-19, cô từng điều hành một câu lạc bộ sách trực tuyến. Có lần, hầu hết thành viên đều không thích cuốn sách được chọn, nhưng tác giả lại được mời tham gia buổi thảo luận. Người mời tác giả sau đó thừa nhận đáng lẽ cả nhóm nên đọc sách trước khi gửi lời mời.

Theo Auteri, người tham gia câu lạc bộ sách thường có những kỳ vọng khác nhau. Một số thực sự muốn phân tích cốt truyện, cách viết và ý nghĩa tác phẩm. Số khác chủ yếu coi đây là dịp gặp gỡ bạn bè, ăn uống và trò chuyện, thậm chí đến họp dù chưa đọc sách. Hai nhóm này dễ xung đột khi cùng xuất hiện trong một câu lạc bộ.

“Tôi thích gặp mọi người, uống rượu và ăn nhẹ, nhưng tôi là người mê sách nên vẫn muốn nói về cuốn sách. Khi hai người đến mà chưa đọc, tôi sẽ tự hỏi chúng ta đang làm gì ở đây”, Auteri chia sẻ.

Dù vậy, ngay cả khi tất cả thành viên đều đọc sách nghiêm túc, tranh luận vẫn có thể xảy ra.

Barbara VanDenburgh, cựu biên tập viên mảng sách của trang tin USA Today, đã điều hành câu lạc bộ sách First Draft Book Club tại Phoenix (Arizona, Mỹ) hơn một thập kỷ. Tháng 8, nhóm thảo luận về Whistler, tiểu thuyết mới của Ann Patchett.

Khoảng 30 phút đầu diễn ra bình thường. Sau đó, một thành viên tên Alex đưa ra giả thuyết về nội dung tác phẩm. Cả căn phòng lập tức sôi lên. Các thành viên lớn tiếng đưa ra cách lý giải khác nhau, một người thậm chí đùa rằng sẽ “gặp Alex ở bãi đậu xe” sau buổi họp. VanDenburgh cho biết đây là một trong những buổi sinh hoạt hỗn loạn nhất bà từng điều hành.

Mỗi buổi nên có một người chịu trách nhiệm dẫn dắt cuộc thảo luận. Ảnh minh họa: Yankrukov/Pexels.

Sau hơn 10 năm điều hành câu lạc bộ sách, VanDenburgh cho rằng mỗi nhóm cần có người chọn sách và dẫn dắt thảo luận. Bà gọi cách này là “độc tài sách”, nhưng người phụ trách có thể thay đổi theo từng buổi.

Việc một người quyết định đôi khi gây tranh cãi. VanDenburgh từng chọn Eileen của Ottessa Moshfegh cho dịp Giáng sinh vì câu chuyện diễn ra vào thời điểm này. Tuy nhiên, nội dung u ám khiến nhiều thành viên không hài lòng và đến nay vẫn nhắc lại. Dù vậy, bà cho rằng có người cầm trịch sẽ hiệu quả hơn việc để cuộc thảo luận tự diễn ra.

Erin Pepler, nhà văn tại Toronto (Canada), cho rằng câu lạc bộ sách dễ xảy ra mâu thuẫn nếu không có người điều phối. Một số thành viên có thể cảm thấy bị công kích khi cuốn sách họ chọn bị người khác chê.

“Nghệ thuật mang tính chủ quan. Tôi không bận tâm nếu người khác không thích thứ mình thích nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy”, Pepler nói.