Vũ trụ 'Say Hi': Loạt 'đặc sản' luật chơi khó lường được nâng cấp tại Tinh Hà

Từ Đảo Hoang, Bể Dâu đến một “DNA” không đứng yên

Ngay từ Anh Trai “Say Hi” mùa 1, “Đảo Hoang” trở thành một trong những cơ chế đặc trưng. Việc lập đội không chỉ là chọn những người mình muốn, mà còn một số Anh Trai có thể bị đẩy vào thế phải chờ cơ hội tiếp theo. Cùng với đó, các đội phải dùng điểm để đấu giá ca khúc, biến việc chọn bài thành một bài toán phân bổ nguồn lực.

Sang Em Xinh “Say Hi”, luật chơi đã cho thấy khả năng biến một cuộc thi âm nhạc thành cuộc đấu trí. Cơ chế “chiếc quạt” che một phần thứ hạng khiến các đội trưởng không thể biết chính xác vị trí của từng Em Xinh khi lập đội.

Phần công bố thứ hạng với chiếc quạt che thứ hạng tại Livestage 2 Em Xinh "Say Hi".

Anh Trai “Say Hi” 2025 tiếp tục cho thấy luật chơi của “Say Hi” không có ý định đứng yên. Những trò chơi, quyền lợi và cách hình thành đội hình tiếp tục được thay đổi, khiến những mối quan hệ giữa các Anh Trai cũng có thể trở thành một phần của cuộc chơi. Đây là nền móng để Tinh Hà tiếp tục phát triển công thức quen thuộc theo hướng phức tạp hơn.

Tinh Hà: Càng chơi, càng phải tính nhiều lớp

Tinh Hà “Say Hi” không mất thời gian để chứng minh rằng luật chơi sẽ là một phần quan trọng của mùa này. Ngay tập đầu tiên, 24 Anh Trai đã phải tự sản xuất MV chủ đề Together We Shine theo hình thức one-shot. Chỉ một người mắc lỗi, cả đội phải thực hiện lại từ đầu. Cùng lúc, chương trình đưa vào hệ thống “thỏa thuận” với các mức thưởng và rủi ro khác nhau dành cho vòng chọn đội trưởng.

Phần quay Theme Song với luật chơi "khắc nghiệt" mở đầu Tinh Hà "Say Hi".

Điểm thú vị nằm ở chỗ: Mỗi luật không đứng độc lập. Một quyết định ở vòng này có thể trở thành lợi thế hoặc bất lợi ở vòng sau. Người chơi vì thế phải nhìn cuộc thi như một đường dài thay vì chỉ tìm cách thắng một thử thách trước mắt.

Live stage 2 là ví dụ rõ nhất. 24 Anh Trai được đưa vào hội thao Tinh Hà “Say Hi” Champions và tích lũy điểm cá nhân thông qua các trò chơi vận động. Nhưng số điểm ấy không chỉ để xếp hạng. Nó trở thành cơ sở để các Anh Trai lựa chọn demo bài hát, biến một cuộc thi thể lực thành bước đệm cho chiến thuật âm nhạc.

Phần công bố luật chọn bài hát tại Live stage 2 Tinh Hà "Say Hi".

Đến Live stage 3, bài toán tiếp tục được nâng cấp. Hai “gia tộc” phải sản xuất EP gồm ba ca khúc có sự kết nối về âm nhạc, câu chuyện và concept, thay vì chỉ chuẩn bị từng tiết mục riêng lẻ. Sau đó, các Anh Trai còn bước vào dance battle với nhiều hình thức đối đầu.

Chưa kể, HURRYKNG từng sử dụng “thẻ vàng” có được ở Tập 1 để lựa chọn liên quân mình muốn gia nhập vì muốn làm việc với những thành viên có thế mạnh sản xuất âm nhạc phù hợp với thử thách EP. DANG HONG HAI cũng trở thành tâm điểm của màn “giành người” khi các bên đưa ra những lý do khác nhau để thuyết phục anh.

Tấm vé vàng ở Tập 1 đã giúp Anh Trai HURRYKNG được lợi thế nhìn thấy đủ các thành viên ở 2 liên quân, đây là điều mà các thành viên khác không được biết.

Lúc này, luật chơi không còn đơn giản là “đội nào thắng”. Nó buộc các Anh Trai phải trả lời hàng loạt câu hỏi: Chọn người nào? Chọn đội nào? Giữ lợi thế hay sử dụng ngay? Một thành viên mạnh phù hợp với chiến thuật nào? Và nếu lựa chọn sai thì phải trả giá ra sao?

Khi luật chơi trở thành “đặc sản” của reality

Ở Live stage 2, các trò chơi vận động không chỉ quyết định điểm số mà còn tạo ra những tình huống bất ngờ. Sang Live stage 3, những trò chơi như “Đưa em về nhà”, “Qua cầu gió bay”, “Vào phòng” tiếp tục trở thành nơi các Anh Trai bộc lộ tính cách. Live stage 5 cũng gây chú ý bởi những cú twist khiến chính các Anh Trai "giật mình".

Tại Live stage 5, chính đội trưởng phải kick thành viên team mình.

Những khoảnh khắc như vậy cho thấy reality không nhất thiết phải được “viết” bằng những drama lớn. Chỉ cần đặt các nghệ sĩ vào một hoàn cảnh có luật lệ, giới hạn và phần thưởng đủ hấp dẫn, tính cách của họ đã có cơ hội tự xuất hiện.

Ngay cả dance battle trên sân khấu nước cũng vận hành theo cách đó. Điều kiện biểu diễn khác thường khiến các Anh Trai phải tìm cách “giải đề” theo cá tính riêng. Anh Trai Pháp Kiều lựa chọn cách thể hiện hài hước, Anh Trai Ali Hoàng Dương gây chú ý với màn múa cột đầy điêu luyện cùng Anh Trai CONGB, trong khi nhiều nghệ sĩ khác tập trung khai thác kỹ thuật và hiệu ứng sân khấu.

Tại phần Dance Battle, mỗi Anh Trai đều có chiến thuật "giải đề" theo phong cách của riêng mình.

Vậy nên, “đặc sản” của Say Hi có lẽ không nằm ở một luật chơi cụ thể. Điều thú vị nằm ở khả năng liên tục biến luật thành tình huống. Em Xinh và Anh Trai đặt nền, còn Tinh Hà phát triển công thức, tiếp tục chồng thêm nhiệm vụ, lợi thế, rủi ro và những bài toán nhiều lớp.

Khi luật chơi thay đổi sau mỗi chặng, người xem không chỉ chờ một sân khấu mới. Họ còn chờ xem những luật mới sẽ buộc các Anh Trai phải lựa chọn thế nào, ai sẽ bất ngờ đổi chiến thuật và tình huống nào sẽ xuất hiện ngoài dự đoán. Với Tinh Hà “Say Hi”, đôi khi chính luật chơi mới là nhân vật reality nhiều “chiêu” nhất của chương trình.