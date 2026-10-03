Phim Tết của Trấn Thành có diễn biến mới

Phim EM của Trấn Thành vừa chính thức khép lại hành trình ghi hình sau hơn 30 ngày làm việc. Mới đây, Lương Nghiêm Huy đăng tải loạt hình ảnh trong buổi Wrap Party của ê-kíp, đồng thời chia sẻ những cảm xúc sau chặng đường dài đồng hành cùng dự án.

Lương Nghiêm Huy viết: “Đêm qua, đạo diễn A Xìn hỏi tui: ‘Sao tao thấy 30 mấy ngày quay trôi qua nhanh quá, mày có thấy vậy không Quay?’. Có.

Mọi thứ trôi đi nhanh vì ai cũng yêu, ai cũng vui và hết lòng, hết sức hoàn thành công việc không chỉ của mình mà còn sẵn sàng hỗ trợ mọi người xung quanh để tiến đến kết quả tốt nhất, suôn sẻ nhất.

Huy xin gửi lời cảm ơn đến gần 100 Đồng EM. Chúng ta đã cùng nhau tạo nên một kỷ niệm thật đẹp. Hẹn gặp lại nhau ở buổi premiere. Mãi yêu”.

Lương Nghiêm Huy chia sẻ buổi Wrap Party của ê-kíp.

Chia sẻ của Lương Nghiêm Huy cho thấy không khí phía sau EM sau hơn một tháng ghi hình. Từ ngày khai máy đến lúc đóng máy, dự án được Trấn Thành và ê-kíp tập trung thực hiện trong thời gian tương đối ngắn. Trước đó, nam đạo diễn từng cho biết anh đặc biệt rung động với câu chuyện của EM nên quyết định dành thời gian thực hiện tác phẩm này.

Ngày 7/8, Trấn Thành cùng ê-kíp tổ chức lễ khai máy EM tại TP.HCM. Thời điểm đó, nội dung phim và danh sách diễn viên chính vẫn được giữ kín. Nam đạo diễn chỉ tiết lộ anh đang đặt nhiều tâm huyết vào dự án và mong muốn sớm đưa tác phẩm đến với khán giả.

Trấn Thành cùng ê-kíp tổ chức lễ khai máy EM tại TP.HCM.

Đến nay, EM vẫn là một trong những dự án được giữ kín thông tin nhất trên đường đua phim Tết 2027. Ê-kíp chưa công bố chính thức nội dung phim, thể loại cũng như đầy đủ dàn diễn viên. Chính sự kín tiếng này khiến mỗi động thái của Trấn Thành và những cộng sự thân thiết đều nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Trong quá trình thực hiện EM, Lương Nghiêm Huy cũng nhiều lần xuất hiện bên Trấn Thành. Anh vốn là người đồng hành lâu năm với nam đạo diễn, từng tham gia công việc biên kịch ở Bố Già và góp mặt trong một số dự án trước đây. Riêng với EM, Lương Nghiêm Huy được giới thiệu là biên kịch và người đồng hành trong quá trình thực hiện dự án.

Trước đó, hình ảnh Lương Nghiêm Huy xuất hiện cùng Trấn Thành tại một địa điểm ghi hình ở Thảo Điền cũng từng thu hút sự chú ý. Cùng thời điểm, Hoa hậu Thanh Thủy được bắt gặp tại địa điểm này, từ đó làm dấy lên những bàn luận về khả năng cô liên quan đến EM. Tuy nhiên, ê-kíp chưa chính thức xác nhận vai diễn của người đẹp nên thông tin này vẫn dừng ở mức được khán giả quan tâm.

Với Trấn Thành, EM là dự án điện ảnh tiếp theo sau Thỏ Ơi!!, tiếp tục đưa anh trở lại đường đua phim Tết. Những tác phẩm trước như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!! đều tạo được dấu ấn đáng chú ý tại phòng vé. Riêng Thỏ Ơi!! ra mắt Tết 2026 được ghi nhận doanh thu gần 450 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành phần ghi hình, EM sẽ bước vào các công đoạn dựng phim, chỉnh sửa và hậu kỳ. Tác phẩm dự kiến ra mắt vào mùng 1 Tết Đinh Mùi 2027, tức ngày 6/2/2027.

Việc EM đóng máy sau hơn 30 ngày cũng mở ra giai đoạn chờ đợi mới với khán giả. Khi những thông tin chính thức về nội dung và dàn diễn viên được hé lộ, dự án của Trấn Thành nhiều khả năng sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm trước mùa phim Tết 2027.