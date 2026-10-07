Ma túy nối dài những năm tù

Với Châu Văn Cường, hai bản án cùng hơn một thập kỷ mất tự do vẫn chưa đủ để đoạn tuyệt với vòng xoáy ma túy.

Đến tuổi U60, khi những cơ hội làm lại cuộc đời không còn nhiều, người đàn ông ấy lại đứng trước bục khai báo, nhận thêm một bản án cho những năm tháng chưa thể bước ra khỏi chính vết trượt của mình.

Lại sa chân trên lối cũ

Trong phòng xử án của TAND tỉnh Nghệ An, Châu Văn Cường (SN 1968), trú xã Quỳ Hợp, đứng trước bục khai báo với cáo buộc “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ở tuổi đã đi qua hơn nửa đời người, đây không phải lần đầu Châu Văn Cường đứng trước bục khai báo để nghe pháp luật phán quyết về những việc mình đã làm.

Những câu hỏi của HĐXX, khoảng lặng trong phòng xử hay giây phút chờ đợi bản án dường như chẳng còn xa lạ với người đàn ông từng nhiều năm "ăn cơm tù, mặc áo số".

Gần 20 năm trước, năm 2007, Cường từng bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bảy năm sau song sắt là một quãng đời đủ dài để nhìn lại những được - mất, cũng là cơ hội để một người từng lầm lỡ nghĩ về con đường phía trước.

Thế nhưng, khi cánh cửa trở về đã mở, Cường vẫn không thể khép lại quá khứ. Ma túy tiếp tục níu chân, để rồi những cơ hội làm lại cuộc đời cứ lần lượt trôi qua.

Mười năm sau bản án đầu tiên, người đàn ông này tiếp tục phạm pháp và phải nhận thêm 4 năm tù về hai tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

Hai lần vào tù, cũng là hai lần Cường có cơ hội nhìn lại những gì mình đã đánh mất. Sau mỗi cánh cửa trại giam là một lần trở về, một cơ hội để làm lại từ đầu. Thế nhưng, khi những tháng ngày tù tội đã lùi lại phía sau, Cường vẫn không thể đoạn tuyệt với ma túy.

Trước HĐXX, bị cáo thừa nhận bản thân nghiện ma túy, không có công việc ổn định. Cũng từ đó, Cường lại tìm đến thứ từng đẩy mình vào tù. Không chỉ mua về sử dụng, bị cáo còn bán lại cho những người có nhu cầu để kiếm lời.

Bị cáo Châu Văn Cường lĩnh án 20 năm tù.

Từ đầu năm 2025, Cường nhiều lần tìm mua ma túy của một số người không rõ nhân thân, lai lịch. Những cuộc mua bán ấy diễn ra cho đến khi lượng ma túy ngày một lớn hơn và Cường tiếp tục lún sâu vào vòng xoáy mà chính mình từng nhiều lần phải trả giá.

Tháng 11/2025, theo lời khai của Cường, bị cáo liên hệ với Sâm Thị Hiền (SN 1975), trú xã Mường Quàng, hỏi mua 10 gói hồng phiến với giá 29 triệu đồng. Số ma túy ấy nhanh chóng được bán hết.

Nhưng lợi nhuận từ những gói hồng phiến cùng nhu cầu của bản thân khiến bị cáo tiếp tục lao theo con đường cũ.

Vòng luẩn quẩn sau cánh cửa trại giam

Sau lần mua trước, Cường tiếp tục bỏ ra 81 triệu đồng để mua 27 gói hồng phiến. Ba gói được bán đi, số còn lại được cất giấu trong nhà để chờ bán và phục vụ nhu cầu sử dụng của chính mình.

Căn nhà vốn là nơi một người từng nhiều năm tù tội trở về tìm lại cuộc sống bình thường, cuối cùng lại trở thành nơi cất giấu ma túy.

Chiều 11/12/2025, khi Cường đang ở nhà, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Kết quả test cho thấy Cường có sử dụng ma túy. Quá trình kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện 24 gói ma túy được cất giấu. Lần trượt ngã thứ ba của người đàn ông U60 cũng dừng lại từ đó.

Cơ quan chức năng xác định, trong vụ án này, Châu Văn Cường phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 510 gam ma túy.

Đứng trước bục khai báo, Cường không phủ nhận hành vi phạm tội. Khi được hỏi về nguyên nhân một lần nữa quay lại con đường mua bán ma túy dù đã có hai tiền án, bị cáo khai do bản thân nghiện ngập, không có việc làm ổn định nên mua ma túy vừa để sử dụng, vừa bán kiếm tiền.

Một lời khai không dài, nhưng phía sau đó là cả một vòng luẩn quẩn kéo dài nhiều năm: nghiện ma túy, phạm tội, vào tù, trở về rồi lại nghiện và tiếp tục phạm tội.

Điều đáng tiếc với Cường không chỉ là việc tiếp tục sa chân, mà còn bởi bị cáo từng có nhiều cơ hội để lựa chọn một con đường khác.

Bản án 7 năm tù đầu tiên là một cơ hội để thức tỉnh. Bản án 4 năm tù sau đó tiếp tục là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc hơn. Mỗi lần mãn hạn tù, cánh cửa trở về với cuộc sống bình thường lại được mở. Nhưng cuối cùng, người đàn ông này vẫn quay về đúng lối cũ.

Tại phiên tòa, Cường trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân là người dân tộc thiểu số và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Những lời trình bày ấy được HĐXX cân nhắc cùng các tình tiết của vụ án. Tuy nhiên, trước bị cáo lúc này không chỉ là số lượng ma túy phải chịu trách nhiệm hình sự, mà còn là quá khứ với nhiều lần bị kết án, trong đó có những lần liên quan trực tiếp đến ma túy.

Khi những cơ hội làm lại bị đánh mất

HĐXX nhận định, ma túy là hiểm họa đối với đời sống xã hội, không chỉ hủy hoại sức khỏe con người mà còn là nguồn cơn phát sinh nhiều loại tội phạm. Hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Cường là nguy hiểm, vi phạm pháp luật và cần phải xử lý nghiêm.

Đáng nói, bị cáo từng bị kết án về chính tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”, sau đó tiếp tục phạm tội liên quan đến ma túy. Những năm tháng chấp hành án trước đây vẫn chưa đủ sức giúp Cường đoạn tuyệt với con đường phạm pháp.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, nhân thân cùng các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Châu Văn Cường 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bản án được tuyên, người đàn ông sinh năm 1968 một lần nữa phải trả giá bằng những năm tháng sau song sắt. Chỉ khác rằng, nếu ở hai lần trước, Cường vẫn còn nhiều thời gian để bắt đầu lại, thì lần này, tuổi đời đã không còn cho phép người đàn ông ấy dễ dàng nghĩ về một ngày trở về.

Hai mươi năm tù ở tuổi U60 là một quãng thời gian rất dài. Khi bản án ấy bắt đầu được tính bằng phần đời còn lại, điều đáng tiếc không chỉ là những tháng năm phía trước, mà còn là những cơ hội làm lại cuộc đời từng được trao nhưng Cường đã không thể nắm giữ.

Liên quan đến nguồn ma túy, Cường khai mua hồng phiến của Sâm Thị Hiền. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Hiền không thừa nhận việc bán ma túy cho Cường.

Ngoài lời khai của bị cáo, cơ quan chức năng không có thêm tài liệu, chứng cứ chứng minh nên chưa có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hiền về hành vi này. Hiện Hiền đang bị khởi tố trong một vụ án mua bán ma túy khác.

Phiên xử khép lại. Châu Văn Cường rời phòng xét xử để bắt đầu chấp hành thêm một bản án trong cuộc đời đã nhiều lần dang dở bởi ma túy.

Phiên tòa khép lại, nhưng điều còn đọng lại không chỉ là bản án 20 năm tù. Trong cuộc đời Châu Văn Cường, đã có hai lần những năm tháng tù tội kết thúc, cũng là hai lần cơ hội làm lại được trao. Thế nhưng, ma túy vẫn níu người đàn ông ấy trở lại vòng xoáy mà chính mình từng phải trả giá quá nhiều để bước ra.

Có những bài học chỉ cần một lần vấp ngã để người ta biết dừng lại. Nhưng cũng có những bài học phải đánh đổi bằng cả tuổi trẻ, những năm tháng bên gia đình và cuối cùng là một phần rất dài của quãng đời còn lại. Với Cường, khi bản án được tuyên cũng là lúc thêm một cơ hội nữa khép lại.

Phía sau những gói ma túy từng mang ra mua bán, cái giá sau cùng không chỉ được tính bằng năm tù, mà bằng chính những năm tháng đời người không thể lấy lại.