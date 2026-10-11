Lào Cai: Bắt bị can để tạm giam đối với nguyên kế toán Ban Quản lý dự án huyện Bát Xát (cũ) về tội tham ô tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai công bố quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thị Lý (sinh năm 1981) để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.

Trước đó, ngày 30/9/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến bà Đặng Thị Lý (sinh năm 1981), đăng ký thường trú tại số 024, đường Lê Ngọc Hân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Bà Đặng Thị Lý hiện là viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bát Xát, trước đây giữ chức vụ kế toán Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai trước sáp nhập).

Theo kết quả điều tra, xác minh ban đầu, trong khoảng thời gian từ ngày 23/2/2018 đến ngày 12/10/2023, Đặng Thị Lý đã lập 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi giả, đồng thời giả mạo chữ ký của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát để thực hiện các thủ tục rút tiền bảo hành tại những công trình, dự án do đơn vị này làm chủ đầu tư. Bằng thủ đoạn trên, Đặng Thị Lý bị xác định đã chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng làm việc với bà Đặng Thị Lý (sinh năm 1981) để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của bị can Đặng Thị Lý để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 11/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Đặng Thị Lý để điều tra về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 353, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Đặng Thị Lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.