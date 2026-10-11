55 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, bếp chế biến có lối đi qua nhà vệ sinh

Sáng 11/10, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc, sau khi ghi nhận nhiều người nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy.

Theo thông tin từ các cơ sở y tế, trong số 55 bệnh nhân đang điều trị, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng tiếp nhận 36 người, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi điều trị 14 người và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi điều trị 5 người.

Các bệnh nhân có biểu hiện đau quặn bụng, nôn mửa, tiêu chảy nhiều lần; một số trường hợp sốt và mất nước. Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nguy kịch.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc sử dụng bánh mì tại một điểm kinh doanh trên địa bàn phường Cẩm Thành. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Theo báo cáo điều tra dịch tễ ban đầu của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi, các bệnh nhân khai đã mua và ăn bánh mì có nhân tại điểm bán Bà Được trên vỉa hè số 12 Duy Tân, phường Cẩm Thành, do bà Nguyễn Thị Thúy làm chủ. Thời gian mua và sử dụng bánh mì được ghi nhận từ 9h đến 18h ngày 9/10.

Qua kiểm tra, cơ sở bán khoảng 350 ổ bánh mì mỗi ngày. Tuy nhiên, tại thời điểm làm việc với đoàn liên ngành, chủ cơ sở chưa chứng minh được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc các nguyên liệu như chả lụa, thịt, chà bông, rau và gia vị.

Đáng chú ý, khu vực chế biến tại nhà riêng ở số 275 Phan Bội Châu, phường Cẩm Thành, được xác định là bếp gia đình, có lối đi ngang qua khu vực nhà vệ sinh, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán, đồng thời yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận chính thức. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm gửi kiểm nghiệm nhằm xác định nguyên nhân.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị ngành y tế địa phương tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân; thông báo để người từng ăn bánh mì tại cơ sở liên quan, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc, nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Cơ quan này cũng yêu cầu truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, lấy mẫu xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu có. Kết quả điều tra cần được công khai để kịp thời cảnh báo cộng đồng.