Bắt đối tượng chuyên trộm đồ thờ cúng ở các đình làng, nhà thờ họ

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết; đơn vị đang mở rộng điều tra để xử lý đối tượng Võ Đình Cương (SN 1998), đăng ký thường trú tại thôn Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị về hành vi gây ra nhiều vụ trộm cắp đồ thờ cúng ở các đình làng, nhà thờ họ gây bức xúc dư luận trên địa bàn.

Đối tượng Võ Đình Cương cùng tang vật.

Trước đó, ngày 2/10, Công an xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận đơn trình báo của ông Trần Hưng (SN 1963), trú tại thôn Nại Cửu, xã Triệu Phong là người quản lý, trông coi Đình làng Nại Cửu. Theo đơn trình báo của ông Hưng, vào ngày 30/9/2026, kẻ gian đã đột nhập đình làng lấy trộm tài sản là đồ thờ cúng bằng đồng, bao gồm: 2 lư hương, 6 đèn, 1 lọ cắm hoa (lục bình) và 2 nắp lư hương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Triệu Phong đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng tổ chức lực lượng điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Võ Đình Cương.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Võ Đình Cương khai nhận ngoài lần thực hiện hành vi tại Đình làng Nại Cửu vào ngày 30/09, Cương còn thực hiện nhiều vụ trộm lư đồng khác tại các nhà thờ họ, đình làng trên địa bàn các xã Triệu Cơ, Vĩnh Định và Hải Lăng.

Tang vật do Võ Đình Cương trộm cắp ở các đình làng, nhà thờ họ trên địa bàn.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ hành vi liên quan của Lê Thị Lựu (SN 1966), trú tại thôn Nam Độ, xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị. Đối tượng Lựu là người làm nghề thu mua phế liệu tại địa chỉ tại số 45 đường Thuận Châu, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp mua đồ trộm cắp từ Võ Đình Cương.