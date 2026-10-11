9 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại Mỹ

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Getty Images

Truyền thông địa phương đưa tin, cảnh sát nhận được thông báo về vụ xả súng tại một ngôi nhà ở thành phố Erie vào đầu giờ tối 9-10. Hai phụ nữ sau đó được tìm thấy đã chết bên ngoài ngôi nhà; các nạn nhân khác được phát hiện bên trong.

Nghi phạm ban đầu được cho là đã cố thủ bên trong nhà, dẫn đến cuộc đấu súng với các đội đặc nhiệm SWAT được triển khai đến hiện trường. Phóng viên ảnh của một hãng truyền thông địa phương có mặt tại hiện trường cho biết anh đã nghe thấy tiếng la hét và tiếng súng nổ.

Theo Cảnh sát trưởng thành phố Erie, Rick Lorah, tay súng sau đó đã tự sát, nghi phạm chết với “vết thương do tự bắn”.

“Hiện tại, chúng tôi có thể xác nhận rằng nghi phạm đã chết. Dựa trên thông tin hiện có, không còn mối đe dọa nào đối với công chúng”, Cảnh sát trưởng thành phố Erie nói tại một cuộc họp báo sau đó. Chính quyền thành phố cũng cho biết “tình hình đã được kiểm soát”.

Danh tính của các nạn nhân và nghi phạm đều chưa được công bố. Hiện chưa rõ động cơ của vụ xả súng.

Cảnh sát trưởng Lorah cho biết: “Các điều tra viên của chúng tôi đang tích cực làm việc để xác định đầy đủ những tình tiết của vụ việc”, đồng thời nói thêm rằng “sẽ mất một thời gian để làm sáng tỏ mọi chuyện”.

Theo RT