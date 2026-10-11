Lào Cai: Khởi tố, bắt giữ thêm 5 đối tượng trong vụ án liên quan đến thông tin mạng

5 đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng gồm: Lê Thế Hưng (biệt danh Hưng Lộc, sinh năm 1985), trú tại tổ dân phố số 17, phường Cam Đường; Trương Văn Nam (biệt danh Nam phập, sinh năm 1990), trú tại khu đô thị B6 kéo dài, phường Cam Đường và Trịnh Hải Nam (còn gọi là Hải Nam Media, sinh năm 1987), trú tại tổ dân phố số 18 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan công an, nhóm đối tượng này tổ chức quay phim, ghi hình các nội dung liên quan đến đánh nhau, bạo lực, cờ bạc, sau đó đăng tải lên các kênh YouTube mang tên 24.TV. Những video này thu hút hàng triệu lượt xem, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự.

Bị can Lê Thế Hưng (biệt danh Hưng Lộc) cùng các đồng phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai.

Ngày 5/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo khoản 2, Điều 288 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thế Hưng (sinh 1985, tức Hưng Lộc); Trương Văn Nam (sinh năm 1990, tức Nam Phập); khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam (sinh năm 1987, tức Hải Nam Media).

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 10/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam thêm 5 bị can gồm: Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 2000; Phạm Duy Hưng, sinh năm 1996; Nguyễn Quốc Chiến, sinh năm 2000, cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Tạ Quang Nghĩa, sinh năm 1996, trú tại xã Phong Hải và Nguyễn Mạnh Hoan, sinh năm 1994, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Một số video do các đối tượng sản xuất, đăng tải trên nền tảng YouTube, thu hút hàng triệu lượt xem.

Các đối tượng này được xác định đã có hành vi “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính" xảy ra từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2026 tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ vai trò và mức độ liên quan của các cá nhân tham gia diễn xuất, giúp sức, tài trợ cho hoạt động sản xuất, đăng tải những video nêu trên, làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường địa điểm được các đối tượng sử dụng để sản xuất, ghi hình các video đăng tải lên mạng xã hội.