Số ca nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi tăng nhanh, đã có 105 người nhập viện

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Quảng Ngãi được đưa đến cơ sở y tế điều trị

Trước tình hình số ca nhập viện liên tục tăng, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nhân lực, vật lực, bảo đảm điều trị kịp thời, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu thông tin rộng rãi trong cộng đồng về khu vực xảy ra vụ việc; hướng dẫn người dân nhận biết các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm và đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường để được thăm khám, điều trị kịp thời.

Đồng thời, ngành y tế cần khẩn trương truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm các nguyên liệu nghi ngờ gây ngộ độc; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh và người dân thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngay khi tiếp nhận thông tin, ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm và 13 mẫu thực phẩm tại cơ sở bánh mì trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành để gửi xét nghiệm, phục vụ công tác xác định nguyên nhân.

Cơ sở bánh mì này đã được yêu cầu tạm đóng cửa để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh và chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Hiện số người nhập viện chưa bao gồm các trường hợp có triệu chứng nhẹ được thăm khám và cấp thuốc điều trị tại nhà. Cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi tình hình, điều tra nguyên nhân và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.