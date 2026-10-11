Danh tính người đàn ông 67 tuổi tử vong khi cứu 2 thiếu niên rơi xuống sông

Tối 10/10 trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Cao Thành Nam - Bí thư Đảng ủy xã Giao Thủy (tỉnh Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong trong quá trình ứng cứu 2 trẻ nhỏ bị rơi xuống sông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h20 cùng ngày, hai cháu N.T.T.L. và Đ.B.H. (cùng sinh năm 2012) điều khiển xe qua khu vực sông tiêu nước nội đồng thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy thì bất ngờ mất lái, ngã xuống sông.

Phát hiện sự việc, ông N.T.K. (sinh năm 1959, trú tại thôn Hoành Nhị, xã Giao Thủy) đang đi ngang qua đã lập tức nhảy xuống sông để cứu hai thiếu niên.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, đưa cả hai cháu lên bờ an toàn. Tuy nhiên, ông K. đã tử vong khi được đưa lên bờ.

Nới xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân Việt.↵

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Giao Thủy cùng cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể ông K. được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Chính quyền địa phương cũng phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho ông K. theo phong tục địa phương.

Theo VietNamNet, địa phương đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất nhằm ghi nhận hành động dũng cảm cứu người của ông. Đồng thời, xã sẽ trình UBND tỉnh Ninh Bình và Sở Nội vụ xem xét hình thức khen thưởng phù hợp đối với người đã hy sinh tính mạng khi cứu hai thiếu niên.

Thông tin từ VTC News cho biết thêm, đây là trường hợp thứ hai trong chưa đầy một tháng tại Ninh Bình ghi nhận người dân bất chấp nguy hiểm để cứu trẻ em gặp nạn dưới nước.

Trước đó, ngày 24/9, em Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu, trên đường đi học về qua xã Hải Xuân đã phát hiện hai anh em ruột chới với dưới dòng kênh sâu sau một vụ tai nạn giao thông.

Không chần chừ, Hùng bỏ lại xe và ba lô bên đường rồi nhảy xuống kênh, lần lượt đưa cả hai em nhỏ lên bờ an toàn. Với hành động dũng cảm này, nam sinh sau đó được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ghi nhận và trao tặng bằng khen.