Chiến sĩ Công an phường Giảng Võ lao xuống hồ cứu người trong đêm

Hành động dũng cảm trong thời khắc sinh tử không chỉ kịp thời cứu một mạng người mà còn cho thấy hiệu quả thiết thực từ việc tập huấn kỹ năng bơi, cứu nạn theo chủ trương của lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội.

Công an phường Giảng Võ đưa cô gái lên bờ an toàn

Khoảng 2h ngày 10/10, Công an phường Giảng Võ nhận được tin báo của người dân về việc có người để lại tư trang trên bờ hồ Giảng Võ rồi nhảy xuống hồ, nghi có ý định tự tử.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Giảng Võ khẩn trương triển khai tổ công tác đến hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân đang ở khu vực giữa hồ, tình thế nguy hiểm, cần được ứng cứu khẩn cấp.

Trước tình huống cấp bách, hai cán bộ, chiến sĩ Công an phường Giảng Võ đã lập tức xuống hồ, nhanh chóng tiếp cận nạn nhân và đưa vào bờ an toàn.

Đưa cô gái đi cấp cứu

Tại bờ hồ, tổ công tác tiến hành sơ cứu ban đầu. Sau đó, nạn nhân có dấu hiệu hồi phục, dần tỉnh lại. Nhận thấy cần được chăm sóc y tế chuyên sâu, lực lượng Công an phường đã liên hệ Trung tâm Cấp cứu 115, tổ chức đưa nạn nhân đến Bệnh viện Xanh Pôn tiếp tục điều trị.

Vụ việc được xử lý khẩn trương, góp phần ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Trong đêm tối, khi người gặp nạn ở giữa hồ, việc nhanh chóng tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ đòi hỏi sự bình tĩnh, quyết đoán cùng kỹ năng xử lý tình huống của lực lượng làm nhiệm vụ.

Đáng chú ý, hành động của hai cán bộ, chiến sĩ Công an phường Giảng Võ cho thấy ý nghĩa thực tiễn của công tác huấn luyện kỹ năng bơi, cứu nạn được đơn vị triển khai theo chủ trương của lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội. Những kỹ năng được rèn luyện thường xuyên có thể trở thành yếu tố quyết định trong những tình huống khẩn cấp, khi mỗi phút chậm trễ đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Công an cơ sở còn thường xuyên đối diện với những tình huống đòi hỏi phản ứng nhanh, xử lý linh hoạt và sẵn sàng hỗ trợ người dân trong hoàn cảnh nguy hiểm. Việc chủ động trang bị kỹ năng cứu nạn vì thế không chỉ nâng cao năng lực công tác mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho chính cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng.

Hành động của hai cán bộ, chiến sĩ Công an phường Giảng Võ tiếp tục lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Đó cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, được thể hiện bằng hành động cụ thể trong những thời khắc sinh tử.