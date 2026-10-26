Ma túy khó 'ẩn mình'
Tiếp tục đợt cao điểm 60 ngày tổng rà soát, phát hiện, quản lý đối tượng ma túy, làm sạch, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, Công an phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã tiến hành kiểm tra 21 cơ sở nhà cho thuê, 4 cơ sở bar, pub và 2 quán internet; đồng thời test nhanh ma túy đối với 112 trường hợp.
Qua đó, lực lượng Công an phát hiện 5 trường hợp có kết quả dương tính, gồm: N.T.X (1993), P.Đ.Q.M (1995), N.V.D (1990, cùng trú phường Ngũ Hành Sơn), Đ.Q.V (1979, trú phường An Khê) và N.Đ.L (2003, trú phường Hải Châu). Hiện Công an phường Ngũ Hành Sơn đang lập hồ sơ xử lý theo quy định.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ma-tuy-kho-an-minh-post359994.html