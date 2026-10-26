Ma túy khó 'ẩn mình'

Phiên tòa xét xử Mr Pips Phó Đức Nam và đồng phạm có số lượng các bị cáo quá đông (188 bị cáo) nên Hội đồng xét xử dành cả một ngày để kiểm tra căn cước các bị cáo và những thành phần khác được triệu tập đến phiên tòa.