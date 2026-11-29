Theo đánh giá của Công an TP Đồng Nai, thời điểm trước, trong và sau Tết luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật. Đáng chú ý là tại các địa bàn tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, khu vực trung tâm và những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh. Đây là những nơi có mật độ dân cư, hoạt động giao thương, đi lại lớn, dễ phát sinh các vấn đề liên quan đến ANTT.

Công an xã Đăk Ơ nắm tình hình ANTT, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Trong khi đó, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, có sự thay đổi và lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý xã hội để hoạt động. Tội phạm sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, tội phạm về ma túy, kinh tế, buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng cũng là những lĩnh vực cần tập trung đấu tranh, ngăn chặn.

Trước tình hình trên, Công an TP Đồng Nai đang tập trung rà soát địa bàn, đánh giá tình hình, xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Với phương châm không để bị động, bất ngờ, không để hình thành các điểm nóng, vụ việc phức tạp kéo dài, lực lượng Công an quyết tâm giữ vững ổn định địa bàn, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Công an cơ sở kiểm tra cư trú trên địa bàn quản lý.

Một trong những yêu cầu trọng tâm được đặt ra là công tác phòng ngừa phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Các đơn vị phải bám sát địa bàn, sâu sát cơ sở, thường xuyên rà soát, đánh giá đúng tình hình, kịp thời nhận diện những vấn đề nổi lên để có biện pháp xử lý phù hợp ngay từ khi mới phát sinh.

Tại buổi khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhận định, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, nhất là trên không gian mạng.

Các đối tượng trong đường dây mua bán gần 20 kg ma túy bị Công an TP Đồng Nai bắt giữ.

Do đó, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu Công an TP Đồng Nai tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; không để hình thành các điểm nóng, địa bàn phức tạp về ANTT. Trong đó, cần tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương, tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, hoạt động sản xuất, mua bán hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Đồng chí Nguyễn Văn Út cũng nhấn mạnh, từ nay đến hết năm 2026, trên địa bàn diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội và hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng. Do đó, các lực lượng cần tăng cường công tác bảo đảm ANTT, trật tự, an toàn giao thông; chủ động xây dựng phương án, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách trong dịp lễ, Tết.

Một cơ sở tiêu thụ thịt lợn "bẩn" bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai cho biết, Công an TP Đồng Nai đã xây dựng các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT dịp cuối năm, tập trung phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện diễn ra trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải yêu cầu toàn lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, chủ động triển khai các mặt công tác, bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công. Đối với Công an cấp xã, phường, cần tăng cường rà soát địa bàn, đối tượng, nhất là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn tập trung đông công nhân, khu nhà trọ, khu vực kinh doanh, mua bán và các tuyến giao thông trọng điểm.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ địa bàn dân cư, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh để nhân dân vui Xuân, đón Tết bình yên.