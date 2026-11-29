Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 414/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Nghị định gồm 8 chương, 77 điều quy định chi tiết một số điều của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, quy định các biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Theo Nghị định, tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng phải chịu trách nhiệm về các nội dung, thông tin đã cung cấp, thực hiện trên không gian mạng. Cung cấp đầu mối thông tin liên hệ gồm tên tổ chức, người đại diện, tài khoản định danh điện tử, địa chỉ email, số điện thoại để tiếp nhận, xử lý khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Quản lý, giám sát hoạt động của các kênh thông tin do mình đăng ký để thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng.

Đồng thời, kiểm duyệt nội dung được đăng tải trên trang, kênh, hội nhóm không gian mạng đã thông báo hoặc đăng ký, đề nghị hoạt động đã được chấp thuận. Chủ động phát hiện các nội dung vi phạm, thực hiện các biện pháp cần thiết để gỡ bỏ, ngăn chặn phát tán thông tin vi phạm; ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung vi phạm ngay khi nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chấp hành nghiêm các biện pháp xử lý của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

Trong khi đó, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng cần triển khai các biện pháp quản lý, giải pháp kỹ thuật kịp thời để phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng khi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật có liên quan.

Thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng ngay khi nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bảo mật an toàn thông tin, lưu trữ dữ liệu của tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng. Chấp hành nghiêm các biện pháp xử lý của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông, trách nhiệm đặt ra là áp dụng các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát nội dung hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Thực hiện ngăn chặn truy cập các nội dung vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ngay khi nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thực hiện việc bảo mật, an toàn thông tin mạng và lưu trữ dữ liệu theo quy định của pháp luật. Chấp hành nghiêm các biện pháp xử lý của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

Nghị định số 414/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2027.