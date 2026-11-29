Lực lượng chức năng triển khai phun nước dập lửa trong diễn tập thực binh chữa cháy tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đáng chú ý, trong lần diễn tập thực binh lần này, Robot chữa cháy TAF35 cùng nhiều phương tiện chuyên dụng được Công an Thành phố huy động để khống chế đám cháy và đưa người bệnh, nhân viên ra ngoài an toàn.

Theo tình huống giả định, vào khoảng 9 giờ 30 phút, khu A1 kho vật tư trang thiết bị tầng 3 của Bệnh viện Chợ Rẫy xảy ra sự cố chập điện do phát sinh tia lửa điện gây cháy và nhanh chóng cháy lan sang các khu vực lân cận. Khi hệ thống loa thông báo cháy của cơ sở báo động, một số cán bộ, nhân viên bệnh nhân đang có mặt và làm việc tại cơ sở hoảng loạn chạy tìm cách thoát nạn.

Robot chữa cháy TAF35 được sử dụng trong diễn tập thực binh chữa cháy tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Lúc này hệ thống thang máy dừng hoạt động do sự cố cháy, có 3 người mắc kẹt bên trong thang máy giữa tầng. Hàng chục người khác mắc kẹt trong tòa nhà, chen lấn, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau khiến một số người bị ngạt khói, ngất xỉu. Tại thời điểm xảy ra sự cố cháy, Bệnh viện Chợ Rẫy có khoảng 208 người, sự cố khiến 20 người bị thương, di chuyển khó khăn, toàn bộ tầng 3 bị khói độc bao trùm.

Khi nhận tín hiệu báo cháy, hệ thống truyền tin cảnh báo cháy lắp đặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã báo về Phòng PC07 – Công an Thành phố. Ngay lập tức, đơn vị liền điều động lực lượng phương tiện chuyên dụng của Đội Cấp cứu và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 5 đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ. Song song đó, đơn vị gọi cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy qua tổng đài 114 và gọi điện thoại thông báo đến UBND phường Chợ Lớn, Công an phường Chợ Lớn, Điện lực Chợ Lớn để xin chi viện lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Lực lượng chức năng triển khai phun nước dập lửa trong diễn tập thực binh chữa cháy tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngay lập tức, hàng loạt phương tiện chuyên dụng dập lửa đã được đưa đến hiện trường; lực lượng cảnh sát giao thông cũng tham gia điều tiết, phân luồng giao thông; lực lượng cứu nạn cứu hộ của địa phương cũng được huy động để tham gia đưa những người mắc kẹt ở hiện trường ra bên ngoài.

Đáng chú ý, trong lần diễn tập thực binh lần này, robot chữa cháy TAF35 có công suất phun nước lớn cũng được sử dụng để khống chế và dập tắt đám cháy. Phương tiện này được xem là trợ thủ đắc lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam hiện nay. Thiết bị có khả năng phun nước xa đến 80m và được điều khiển từ xa trong bán kính 300m.

Tình huống giả định đưa bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy ra ngoài an toàn.

Theo kịch bản diễn tập, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không cháy lan hay bùng phát trở lại. Công tác cứu người bảo đảm an toàn, tài sản còn lại được bảo vệ. Hiện trường được kiểm tra để loại trừ nguy cơ phát sinh cháy.

Thượng tá Bùi Trung Hiếu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Bệnh viện Chợ Rẫy là một cơ sở y tế quan trọng, nơi tiếp nhận chăm sóc và điều trị hàng ngàn lượt bệnh nhân mỗi ngày và hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế đến làm việc.

Người bị thương được đưa ra ngoài, sơ cấp cứu trước khi vận chuyển đến nơi an toàn trong tình huống giả định.

Trong điều kiện môi trường y tế tiềm ẩn nhiều nguy cơ dễ cháy nổ với hệ thống thiết bị máy móc y tế công suất lớn, nguồn oxy, hóa chất cho đến các khu bệnh phòng bệnh đặc thù, việc chủ động triển khai thực hiện các giải pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại bệnh viện giữ vai trò hết sức quan trọng. Công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ không chỉ giúp phòng ngừa sự cố hạn chế thiệt hại, quan trọng nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người bệnh thân nhân và đội ngũ cán bộ y tế đang làm việc tại đây.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đánh giá, buổi diễn tập thực binh là cơ hội để bệnh viện đánh giá lại toàn bộ các quy trình, trang thiết bị, hệ thống báo cháy chữa cháy tự động, đặc biệt là khả năng ứng phó, tổ chức hướng dẫn thoát nạn thực tế. Bên cạnh việc khám, chữa bệnh, công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh, thân nhân, nhân viên y tế tại bệnh viện là yêu cầu bắt buộc và phải được đặt lên trên hết.