Theo thông tin từ UBND xã Nam Minh, khoảng 0h30 ngày 29/11, người dân bất ngờ phát hiện ngọn lửa bùng phát tại khu vực nhà thờ Giáo xứ Nam Trực.

Khi phát hiện cháy, người dân đã hô hoán, báo lực lượng chức năng và cùng nhau đưa một số tài sản, vật dụng bên trong nhà thờ ra ngoài.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Ninh Bình) huy động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ và người dân triển khai dập lửa.

Đến khoảng 2h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Khoảng 4h cùng ngày, lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng một số hạng mục tại khu vực thánh đường và phần mái nhà thờ. Do khu vực mái nhà thờ có kết cấu bằng gỗ, một số cấu kiện và hạng mục tại đây bị hư hỏng sau vụ cháy.

Khu vực cung thánh, nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng của giáo xứ sau vụ cháy.

Ông Nguyễn Văn Hải (trú xã Nam Minh) cho biết, lúc nửa đêm, khi cả nhà đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng nghe tiếng chuông báo động từ nhà thờ Giáo xứ Nam Trực vang lên. ﻿“Nghe tiếng chuông báo động, tôi chạy ra xem thì thấy mọi người hô hoán nhà thờ xảy ra cháy. Rất đông giáo dân đã nhanh chóng chạy tới hiện trường để tham gia dập lửa. Đây là nơi để bà con giáo dân chúng tôi quy tụ đọc kinh, dâng lễ, cầu nguyện, là nơi gửi gắm đức tin. Nhìn nhà thờ tan hoang, chúng tôi thực sự rất đau buồn, xót xa”, ông Hải cho hay.

Nhà thờ Nam Trực thuộc Giáo phận Bùi Chu, tọa lạc tại thôn Nam Trực, xã Nam Minh. Công trình được xây dựng năm 1913, có chiều dài khoảng 45m, rộng 16m và cao 15m. Đến năm 1999, nhà thờ được đại tu, hiện là nơi sinh hoạt tôn giáo của hơn 1.200 giáo dân.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại về tài sản.