Công an Đà Nẵng công bố các quyết định khởi tố liên quan Công ty AIC

7 bị can gồm: Hà Thanh Quốc (nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam); Thân Đức Sửu (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam); Võ Thành Văn (nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý giá và công sản, Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam); Võ Anh Tuấn (nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, nay là Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng); Nguyễn Thành Châu (nguyên Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, nay là Phó Trưởng phòng Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật TP Đà Nẵng); Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) và Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn và nhân viên Công ty AIC thông đồng với Võ Anh Tuấn, Võ Thành Văn, Nguyễn Thành Châu cung cấp trước cấu hình, thông số kỹ thuật và giá thiết bị mua sắm; nâng khống giá, hợp thức hóa chứng thư thẩm định giá và dùng các công ty "quân xanh" để AIC trúng thầu giá cao, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Hà Thanh Quốc và Thân Đức Sửu thiếu trách nhiệm trong xây dựng, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá gói thầu không sát thực tế.

Dù quá trình điều tra gặp khó khăn do sai phạm xảy ra từ năm 2015 và các bị can quanh co, Công an TP Đà Nẵng đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ làm rõ hành vi của những người liên quan.

Hiện Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn đã bỏ trốn, đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và công an các địa phương truy nã. Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời truy bắt các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.