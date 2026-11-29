Ngày 29/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa qua, anh Đặng Đức Duy (trú tại thôn Vèo, xã Lai Đồng, Phú Thọ) phát hiện một cá thể rùa bò đến khu vực nhà dân. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã, anh Duy chủ động bắt giữ an toàn và bàn giao cá thể rùa cho cơ quan chức năng.

Rùa sa nhân thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là cá thể rùa sa nhân, có tên khoa học Cuora Mouhotii, thuộc nhóm IIB trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Thông tư số 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Công an xã Xuân Đài phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức thả cá thể rùa quý hiếm về môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài động vật hoang dã.

Công an khuyến cáo người dân không săn bắt, bẫy bắt, giết, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển hoặc tàng trữ trái phép động vật hoang dã. Khi phát hiện động vật nguy cấp, quý, hiếm, người dân cần thông báo và bàn giao cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý theo quy định pháp luật.

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