Công an TP Đà Nẵng đọc quyết định bắt ông Hà Thanh Quốc, (bên trái), nguyên Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam cũ. Ảnh: CA Đà Nẵng.

Vụ án được xác định có hành vi nâng khống giá thiết bị, lập hồ sơ thẩm định giá và sử dụng doanh nghiệp “quân xanh” để giúp Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Ngày 27/11/2026, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đầu tư, mua sắm công, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an thành phố đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với 7 bị can.

Các bị can gồm: Hà Thanh Quốc, nguyên Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam; Thân Đức Sửu, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam; Võ Thành Văn, nguyên Phó phòng Quản lý giá và công sản thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam; Võ Anh Tuấn, nguyên Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam, nay là Phó phòng Kế hoạch-Tài chính Sở GDĐT TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, còn có Nguyễn Thành Châu, Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, nay là Phó phòng Tài chính Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật TP Đà Nẵng; Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC); Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC.

Các bị can bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy ngoại ngữ cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo kết quả điều tra của Công an TP Đà Nẵng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn cùng các nhân viên thông đồng với Võ Anh Tuấn cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật và giá trang thiết bị mua sắm.

Các đối tượng bị xác định đã nâng khống giá thiết bị, thông đồng với đơn vị thẩm định giá nhằm hợp thức hóa chứng thư thẩm định giá. Đồng thời, sử dụng các công ty do Nguyễn Thị Thanh Nhàn thuê nhân viên và người thân đứng tên thành lập làm doanh nghiệp “quân xanh” tham gia đấu thầu.

Thủ đoạn này nhằm tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn giá trị thực tế, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Cơ quan điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết, quá trình làm rõ vụ án gặp nhiều khó khăn do các sai phạm xảy ra từ năm 2015, trải qua nhiều thời kỳ và có sự thay đổi về tổ chức, bộ máy hành chính.

Việc thu thập, rà soát, đối chiếu hồ sơ, tài liệu liên quan đến lập dự toán, thẩm định giá, xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được kiểm chứng chặt chẽ qua nhiều đầu mối.

Bên cạnh đó, một số bị can không thành khẩn khai báo, quanh co, né tránh trách nhiệm, không thừa nhận hành vi phạm tội, gây khó khăn cho quá trình đấu tranh, làm rõ bản chất vụ án và vai trò của từng cá nhân.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an thành phố và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ, kiên trì đấu tranh, bóc tách từng hành vi và từng mắt xích sai phạm, củng cố chứng cứ để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn, hai đối tượng đã bỏ trốn và đang bị Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cùng công an các địa phương ra quyết định truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế.

Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ, làm rõ toàn diện tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan; đồng thời phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.