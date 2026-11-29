Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 bị can về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, ngày 18/11, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an các phường trên địa bàn Nha Trang kiểm tra phòng 304, căn hộ Hùng Phát, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, phát hiện 5 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều gói nylon chứa ma túy đá cùng các dụng cụ sử dụng ma túy.

Các đối tượng bị bắt. Ảnh: CACC.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Trần Quốc Nhật (SN 1991, thường trú tại số 143 Nguyễn Thái Học, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; hiện ở tại phòng 201, căn hộ Đan Chi, số 582/28 đường Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang) là người bán ma túy cho nhóm đối tượng trên để tổ chức sử dụng trái phép.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Nhật khai nhận còn cất giấu ma túy tại nơi ở để bán cho người khác.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nhật, lực lượng chức năng thu giữ nhiều gói ma túy cùng các dụng cụ dùng để phân lẻ ma túy.

Nhật khai số ma túy trên được mua từ một đối tượng đang lưu trú tại khách sạn trên đường Hồng Bàng, phường Nha Trang.

Khám xét nơi ở của đối tượng này, lực lượng công an tiếp tục thu giữ nhiều gói nylon chứa tinh thể, chất bột màu trắng, 99 viên nén màu xanh, 90 viên nén màu cam, 7 gói nylon chứa tinh thể được xác định là ma túy, cùng cân điện tử và nhiều đồ vật liên quan đến việc phân lẻ ma túy.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét nguồn cung ma túy, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.