Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số liệu do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 29/11 cho thấy tổ công tác chuyên trách chung giữa hai nước đã triển khai hơn 70 chiến dịch từ tháng 12/2025 đến tháng 10/2026, tập trung vào các đường dây lừa đảo trực tuyến và những loại tội phạm có liên quan đến công dân Hàn Quốc.

Trong số 289 nghi phạm bị bắt giữ, có 256 người liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, chiếm 88,5%. Các hình thức phạm tội chủ yếu gồm lừa đảo đặt chỗ nhưng không cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện giao dịch (103 nghi phạm), lừa đảo đầu tư thông qua các nhóm trò chuyện (64 nghi phạm), lừa đảo tình cảm (54 nghi phạm) và lừa đảo qua điện thoại (26 nghi phạm). Ngoài ra, lực lượng chức năng bắt giữ 19 nghi phạm liên quan đến đánh bạc trực tuyến và 3 nghi phạm liên quan đến ma túy.

Đáng chú ý, tổ công tác đã giải cứu 10 công dân Hàn Quốc bị giam giữ trái ý muốn tại các cơ sở lừa đảo ở Campuchia. Cơ chế phối hợp giữa hai nước được thành lập sau vụ một sinh viên Hàn Quốc tử vong do bị tra tấn tại Campuchia, gây làn sóng phẫn nộ trong dư luận Hàn Quốc.

Số công dân Hàn Quốc được báo cáo là nạn nhân của các vụ bắt cóc hoặc giam giữ liên quan đến hoạt động lừa đảo tại Campuchia cũng giảm đáng kể. Theo cảnh sát Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia tiếp nhận thông tin về 477 trường hợp trong giai đoạn từ tháng 12/2024 đến tháng 10/2025. Con số này giảm xuống còn 33 trường hợp trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 10/2026, tương đương mức giảm khoảng 93%.

Theo cơ chế phối hợp, cảnh sát Hàn Quốc hỗ trợ thu thập, phân tích thông tin tình báo và chứng cứ kỹ thuật số, xác minh danh tính nghi phạm; trong khi cảnh sát Campuchia tiến hành khám xét, bắt giữ theo pháp luật sở tại. Từ tháng 4/2026, hai bên mở rộng phạm vi phối hợp, từ điều tra lừa đảo trực tuyến sang đấu tranh với tội phạm ma túy và đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết một số tổ chức tội phạm quy mô lớn tại Campuchia đã bị triệt phá, song các nhóm còn lại đang chuyển sang hoạt động phân tán, quy mô nhỏ hơn để né tránh truy quét. Do đó, lực lượng chức năng hai nước dự kiến tập trung truy tìm các đối tượng cầm đầu và dòng tiền bất hợp pháp, thay vì chỉ xử lý những người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Kết quả trên cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của hợp tác thực thi pháp luật xuyên biên giới trong ứng phó với các mạng lưới tội phạm lợi dụng không gian mạng và địa bàn nhiều quốc gia để hoạt động.