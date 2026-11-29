Ngày 24/11/2026, Công an phường Lĩnh Nam tổ chức kiểm tra, test nhanh chất ma túy đối với 150 người tại các khu vực kho, bãi trên địa bàn. Đây là hoạt động cụ thể nhằm chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các dấu hiệu liên quan đến ma túy, không để hình thành địa bàn, tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự. Kết quả, toàn bộ 150 trường hợp được kiểm tra đều âm tính với chất ma túy.

Lực lượng CAP kiểm tra test ma túy tại các kho bãi trên địa bàn↵

Quá trình kiểm tra được lực lượng Công an triển khai nghiêm túc, đúng quy định, gắn với công tác rà soát, nắm tình hình tại địa bàn. Việc chủ động kiểm tra tại các khu vực tập trung đông người lao động không chỉ góp phần phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm phối hợp của người lao động, các cơ sở và đơn vị hoạt động trên địa bàn.

Song song với hoạt động kiểm tra, Công an phường Lĩnh Nam tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; chủ động rà soát các khu dân cư, cơ sở kinh doanh và những địa điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật cũng được chú trọng triển khai.

Với phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, Công an phường Lĩnh Nam tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy, quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng phường không ma túy. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.