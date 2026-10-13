G-Dragon gây sốt với diện mạo lạ lẫm ở tuổi 38

Theo MyDaily, ngày 12/10, kênh chính thức của G-Dragon đã đăng tải loạt hình ảnh mới của nam ca sĩ, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến lưu diễn tại Đài Loan.

Kèm theo bài đăng, ê-kíp của G-Dragon chia sẻ: "Đêm Đài Bắc ngập tràn những tiếng hô vang, được lấp đầy bởi giọng hát đầy nhiệt huyết của các V.I.P".

G-Dragon chia sẻ lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến lưu diễn tại Đài Loan.

Trong những bức ảnh được công bố, G-Dragon xuất hiện với mái tóc vàng ánh vàng chanh nổi bật, kết hợp cùng chiếc áo khoác trắng được thiết kế cầu kỳ. Những họa tiết đen trên trang phục cùng loạt phụ kiện lấp lánh giúp nam ca sĩ tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa cá tính.

Đáng chú ý, diện mạo của trưởng nhóm BIGBANG trở thành tâm điểm khi anh sử dụng kính áp tròng màu kết hợp lối trang điểm mắt đậm.

Đôi mắt mang sắc thái khác lạ tạo nên ánh nhìn có phần bí ẩn, trong khi làn da mịn màng và những đường nét gương mặt mềm mại giúp G-Dragon cân bằng giữa vẻ đẹp thanh tú và phong cách quyến rũ.

Ở tuổi 38, nam ca sĩ tiếp tục cho thấy sự táo bạo trong việc xây dựng hình ảnh. Thay vì lựa chọn những phong cách quen thuộc, G-Dragon thường xuyên thử nghiệm màu tóc, trang phục và cách trang điểm, tạo nên dấu ấn riêng mỗi khi xuất hiện.

Loạt ảnh lần này cũng ghi lại một trong những cột mốc đáng nhớ của BIGBANG trong hành trình kỷ niệm 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Cụ thể, từ ngày 9 đến 11/10, BIGBANG đã tổ chức ba đêm concert thuộc chuyến lưu diễn thế giới XX : COSMOS tại Taipei Dome, Đài Loan.

Theo thông tin được công bố, nhóm nhạc đã thu hút khoảng 100.000 khán giả trong ba ngày biểu diễn, cho thấy sức hút bền bỉ sau hai thập kỷ hoạt động.

Nhóm nhạc đã thu hút khoảng 100.000 khán giả trong ba ngày biểu diễn.

Trong các đêm nhạc, BIGBANG mang đến loạt ca khúc nổi tiếng từng gắn liền với tên tuổi nhóm như Fantastic Baby, Haru Haru và Lies.

Những bản hit quen thuộc khiến không khí sân vận động trở nên sôi động khi đông đảo người hâm mộ đồng thanh hát theo và liên tục cổ vũ các thành viên.

Đặc biệt, các thành viên BIGBANG cũng dành những lời chia sẻ xúc động đến cộng đồng người hâm mộ V.I.P.

Nhóm bày tỏ: "Chúng tôi rất hạnh phúc khi có thể cùng V.I.P kỷ niệm 20 năm của BIGBANG. Chúng tôi không xem tất cả những điều này là hiển nhiên. Chính tình yêu và sự cổ vũ nồng nhiệt của các bạn đã giúp chúng tôi có mặt ở đây ngày hôm nay".

Phát biểu này cho thấy sự trân trọng của các thành viên đối với những khán giả đã đồng hành cùng nhóm trong suốt chặng đường dài.

Sau khi khép lại ba đêm concert tại Đài Loan, BIGBANG dự kiến tiếp tục chuyến lưu diễn với hai đêm biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Singapore vào ngày 17 và 18/10.

Với thành tích thu hút khoảng 100.000 khán giả tại Đài Loan cùng sức hút của những hình ảnh mới, G-Dragon và BIGBANG tiếp tục trở thành những cái tên đáng chú ý của làng nhạc K-pop trong dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động.