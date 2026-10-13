Dispatch minh oan cho diễn viên giàu nhất Hàn Quốc

Ngày 13/10, tờ Dispatch đăng bài độc quyền về đoạn chat KakaoTalk năm 2016 mà Kim Se Ui (giám đốc kênh YouTube Viện nghiên cứu Garo Sero), từng đưa ra làm bằng chứng cáo buộc Kim Soo Hyun hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô chưa đủ tuổi thành niên.

Thời điểm đó, Viện nghiên cứu Garo Sero và gia đình cố diễn viên từng cố quy kết Kim Soo Hyun là người tham gia cuộc trò chuyện nói trên. Tuy nhiên theo Dispatch, thông tin người gửi tin nhắn thực chất đã bị chỉnh sửa. Cụ thể, Kim Se Ui đã chỉ đạo một nhân viên đổi tên hiển thị từ “Không xác định” thành “Kim Soo Hyun” nhằm quy kết tội cho nam diễn viên.

Kim Soo Hyun vừa được Dispatch minh oan. Ảnh: SPOTV News.

Nguồn tin cho biết sau khi điều tra toàn diện, cảnh sát xác định người thực sự tham gia cuộc trò chuyện là một nghệ sĩ khác, được gọi là A. Phía cảnh sát cũng đã tìm thấy tên thật của người này trong bản tin nhắn KakaoTalk gốc.

Bên cạnh đó, kết quả giám định các thiết bị điện tử Kim Sae Ron từng sử dụng cũng không tìm thấy bằng chứng cô hẹn hò với Kim Soo Hyun. Trong khoảng thời gian đó, cô được cho là duy trì mối quan hệ thân thiết với ít nhất bốn người đàn ông khác, không phải Kim Soo Hyun.

Ngoài ra, Kim Sae Ron được cho là chỉ lưu số điện thoại của Kim Soo Hyun từ tháng 10/2017, trong khi đoạn chat gây tranh cãi xuất hiện từ năm 2016. Những hình ảnh từng được dùng làm bằng chứng hẹn hò cũng chủ yếu được chụp vào 2019-2020, khi Kim Sae Ron đã trưởng thành.

Cũng theo Dispatch, cơ quan công tố xác định phía Kim Se Ui đã phát sóng hơn 25 chương trình trên YouTube xoay quanh những cáo buộc liên quan đến Kim Soo Hyun, qua đó thu về 115 triệu won tiền quảng cáo và 54,4 triệu won tiền ủng hộ.

Bài viết của trang tin nổi tiếng này hiện gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, phía cảnh sát Hàn Quốc vẫn chưa chính thức lên tiếng về những kết quả điều tra mà phía Dispatch vừa tung ra.

Trước đó, Kim Se Ui (giám đốc kênh YouTube Viện nghiên cứu Garo Sero) đã bị bắt giữ và truy tố hồi tháng 6 với tội danh phát tán thông tin sai sự thật và phỉ báng liên quan đến Kim Soo Hyun.

Thời gian gần đây, Kim Soo Hyun đang cho thấy dấu hiệu hoạt động nghệ thuật trở lại. Tài tử từng tham gia quay quảng cáo tại Philippines, mới đây nhất còn tham dự một lễ trao giải trong nước.