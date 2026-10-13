Bình tro cốt của danh ca Mai Diễm Phương biến mất, gia đình kêu gọi giúp đỡ

Gia đình cố ca sĩ, diễn viên Mai Diễm Phương (Anita Mui, ở Hong Kong, Trung Quốc) đang kêu gọi công chúng cung cấp thông tin để tìm lại bình tro cốt của bà.

Người hâm mộ phát hiện bình tro cốt không còn tại nơi lưu giữ

Ngày 18/7, những người hâm mộ đến tu viện - nơi đặt bình tro cốt của Mai Diễm Phương - để tưởng nhớ bà thì nhận thấy các ốc vít trên tấm biển che ô lưu giữ tro cốt bị lỏng. Khi kiểm tra, họ phát hiện bình tro cốt bên trong không còn.

Người hâm mộ lập tức báo cho gia đình, sau đó người thân của Mai Diễm Phương trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng, gia đình cho biết vẫn chưa tìm lại được bình tro cốt nên quyết định lên tiếng nhờ công chúng giúp đỡ.

Danh ca Mai Diễm Phương. Ảnh: Reuters.

Gia đình cố danh ca hiện rất đau buồn và mong sớm tìm lại tro cốt để bà được yên nghỉ.

Thực tế, mẹ của Mai Diễm Phương đã cố tình giữ kín thông tin về nơi an nghỉ của con gái để đảm bảo sự riêng tư. Tại ô đặt tro cốt không có ảnh hay tên thật của bà. Theo truyền thông Hong Kong, nơi này chỉ khắc biệt danh thời thơ ấu của Mai Diễm Phương.

Anh trai Mai Diễm Phương treo thưởng

Theo trang 8days, anh trai của cố nghệ sĩ đã đưa ra mức thưởng 50.000 đôla Hong Kong (khoảng 165 triệu đồng) cho ai cung cấp thông tin giúp tìm lại tro cốt của em gái.

Trước một số lời đồn đoán rằng chính ông lấy bình tro cốt, ông tức giận đáp trả: "Tôi lấy để làm gì?".

Cảnh sát Hong Kong xác nhận, họ nhận được trình báo vào ngày 18/7 về đồ vật bị nghi mất tích từ một tu viện.

Mai Diễm Phương là một trong những ngôi sao được yêu quý nhất ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Golden Harvest.

Hiện gia đình cố danh ca Mai Diễm Phương kêu gọi những người từng đến khu vực tu viện từ đầu tháng 1 đến ngày 18/7 cung cấp thông tin nếu từng thấy có ai đó khả nghi; ngoài ra các tài xế đến đây trong tháng 7, đặc biệt trước ngày 18/7, cũng được kêu gọi kiểm tra hình ảnh từ camera hành trình để giúp đưa Mai Diễm Phương "về nhà".