'Sao concert' xin lỗi vì sự cố ca sĩ Khoai Vũ bị ngã gãy xương sườn

Theo Tiền phong, ngày 12/10, trên nền tảng Threads, ban tổ chức Sao concert đăng thông báo xin lỗi nghệ sĩ Khoai Vũ - thành viên nhóm AEONUS, đơn vị quản lý và khán giả sau sự cố xảy ra trong chương trình ngày 10/10 tại Khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM). "Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc vì những thiếu sót đã ảnh hưởng đến trải nghiệm biểu diễn của Khoai Vũ và AEONUS", ban tổ chức cho biết.

Cụ thể, Khoai Vũ gặp sự cố khi bàn nâng sân khấu hạ xuống lúc nam nghệ sĩ chưa rời khỏi vị trí, khiến anh bị ngã nhào. Khoai Vũ vẫn tiếp tục giao lưu với người hâm mộ, nhưng sau đó phải nhập viện vì đau, khó thở. Sau concert, nam nghệ sĩ xác nhận bị gãy xương sườn.

Sự việc khiến nhiều khán giả lo ngại về quy trình vận hành thiết bị sân khấu, đặc biệt là hệ thống bàn nâng có thể gây nguy hiểm nếu hoạt động khi nghệ sĩ chưa di chuyển đến vị trí an toàn.

Trong thông báo ngày 12/10, ban tổ chức cho biết đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên Khoai Vũ, đồng thời trao đổi với nhóm AEONUS và đơn vị quản lý. Ban tổ chức cũng thừa nhận cần rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị và vận hành sân khấu ở các chương trình tiếp theo.

Khoảnh khắc khiến ca sĩ bị ngã khi bước hụt từ bàn nâng trên sân khấu. Ảnh cắt từ clip

Ngoài sự cố ca sĩ bị thương, Sao concert còn vướng lùm xùm trước và sau đêm biểu diễn. Theo Sao Star, sau đêm diễn mới nhất tại TP.HCM, Sao Concert trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội khi hàng loạt khán giả phản ánh những bất cập trong cách tổ chức. Từ thời lượng kéo dài, cách sắp xếp nghệ sĩ, chất lượng âm thanh đến việc bố trí chỗ ngồi, những vấn đề này cho thấy một thực tế: sức hút của dàn nghệ sĩ chưa đủ để bảo đảm thành công cho một concert nếu trải nghiệm khán giả chưa được đặt đúng vị trí.

Phần lớn nghệ sĩ tân binh hoặc chưa có độ nhận diện rộng rãi được xếp vào những khung giờ đầu ngày. Những nghệ sĩ được kỳ vọng tạo nên cao trào vào cuối chương trình cũng chưa thể mang đến sức bật như mong đợi. Một trong những nguyên nhân đáng chú ý là việc tổ đội Space Speaker bất ngờ thông báo rút lui trước giờ diễn. Đội hình này gồm: Soobin, Binz, Rhymastic, Cường Seven, Kriss Ngo, Monotape, Lezii, APJ và Sugi, từng được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng của Sao Concert.

Ca sĩ Khoai Vũ. Ảnh FBNV

Sự kiện chuỗi Sao Concert - The Stardom Music Festival, với chủ đề Glamorous, quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các màu sắc âm nhạc khác nhau. Chương trình được tổ chức với ba sân khấu chính gồm Sunshine Stage, Sunset Chill Stage và Stardom Journey Stage, kéo dài từ ban ngày đến tối.