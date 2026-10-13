Dàn sao 'Vườn Sao Băng' sau 17 năm gây chú ý

Phát sóng năm 2009, Vườn Sao Băng (Boys Over Flowers) nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim thần tượng Hàn Quốc được yêu thích rộng rãi. Câu chuyện tình yêu giữa cô gái Geum Jan Di và chàng công tử Gu Jun Pyo cùng nhóm F4 không chỉ tạo nên cơn sốt màn ảnh mà còn đưa nhiều diễn viên trẻ trở thành những gương mặt nổi tiếng khắp châu Á. Sau 17 năm, cuộc sống của sáu diễn viên chính vẫn là chủ đề được khán giả quan tâm.

Lee Min Ho, người đảm nhận vai Gu Jun Pyo, là cái tên có bước tiến nổi bật sau thành công của bộ phim. Hình ảnh chàng công tử giàu có, kiêu ngạo nhưng si tình trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của nam diễn viên sinh năm 1987. Sau đó, anh liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm được chú ý như Thợ Săn Thành Phố, Những Người Thừa Kế, Huyền Thoại Biển Xanh và Quân Vương Bất Diệt. Đặc biệt, dự án Pachinko giúp Lee Min Ho tiếp tục tiếp cận khán giả quốc tế. Từ một gương mặt trẻ nổi lên nhờ phim thần tượng, anh đã xây dựng được vị trí riêng trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Lee Min Ho, người đảm nhận vai Gu Jun Pyo.

Trong khi đó, Goo Hye Sun, nữ diễn viên vào vai Geum Jan Di, lại có hành trình nhiều biến động. Sau Vườn Sao Băng, cô không chỉ đóng phim mà còn thử sức với vai trò đạo diễn, sáng tác âm nhạc và viết sách. Cuộc hôn nhân với diễn viên Ahn Jae Hyun từng thu hút sự chú ý lớn trước khi hai người ly hôn vào năm 2020. Những năm sau đó, Goo Hye Sun dần tập trung vào các dự án cá nhân và việc học tập. Hành trình của nữ diễn viên cho thấy cô không giới hạn bản thân trong hình ảnh nàng Cỏ từng được khán giả yêu mến.

Kim Hyun Joong, người đóng Yoon Ji Hoo, cũng từng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ vẻ ngoài điển trai và hình tượng chàng trai dịu dàng. Trước khi tham gia phim, anh đã được biết đến với tư cách thành viên nhóm nhạc SS501. Sau thành công của Vườn Sao Băng, Kim Hyun Joong tiếp tục hoạt động âm nhạc và diễn xuất. Tuy nhiên, những tranh chấp đời tư từng ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của anh. Năm 2022, nam nghệ sĩ thông báo kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí và hiện có con. Anh vẫn duy trì hoạt động âm nhạc, dù sức hút đại chúng không còn giống thời kỳ đỉnh cao.

Kim Hyun Joong, người đóng Yoon Ji Hoo.

Với Kim Bum, vai So Yi Jung từng giúp anh trở thành một trong những mỹ nam được săn đón. Sau bộ phim, nam diễn viên tiếp tục thử sức với nhiều hình tượng khác nhau trong Gió Mùa Đông Năm Ấy, Trường Luật và Bác Sĩ Ma. Dù chưa tạo được một hiện tượng có sức lan tỏa tương đương vai diễn năm 2009, Kim Bum vẫn duy trì sự nghiệp diễn xuất và xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình. Anh cũng cho thấy sự thay đổi về phong cách, từ chàng công tử đào hoa trên màn ảnh đến những nhân vật có màu sắc đa dạng hơn.

Khác với các đồng nghiệp, Kim Joon, người đảm nhận vai Song Woo Bin, không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông. Trước khi được biết đến rộng rãi qua bộ phim, anh là thành viên nhóm nhạc T-Max, nhóm thể hiện ca khúc chủ đề của tác phẩm. Sau khi nhóm ngừng hoạt động, Kim Joon tiếp tục tham gia một số dự án phim ảnh và chương trình giải trí. Anh kết hôn với bạn gái lâu năm vào năm 2015 và có con, đồng thời giữ cuộc sống gia đình tương đối kín tiếng. So với những thành viên F4 còn lại, nam diễn viên lựa chọn con đường ít ồn ào hơn.

Kim Joon, người đảm nhận vai Song Woo Bin.

Kim So Eun, người vào vai Chu Ga Eul, bạn thân của Jan Di, cũng có bước chuyển mình đáng chú ý. Sau Vườn Sao Băng, cô tham gia nhiều bộ phim truyền hình như A Thousand Kisses, The Horse Doctor và Our Gap Soon. Nữ diễn viên còn được khán giả quan tâm khi xuất hiện trong chương trình thực tế We Got Married cùng Song Jae Rim. Dù không duy trì tần suất xuất hiện dày đặc như một số đồng nghiệp, Kim So Eun vẫn tiếp tục theo đuổi diễn xuất và giữ được lượng người hâm mộ riêng.

Sau 17 năm, dàn diễn viên Vườn Sao Băng không còn đứng chung trên màn ảnh thường xuyên như trước. Mỗi người đã lựa chọn một hướng đi riêng, từ phát triển sự nghiệp quốc tế, theo đuổi nhiều lĩnh vực sáng tạo đến ưu tiên cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, sức hút của bộ phim năm 2009 vẫn giúp những cái tên này được nhắc lại, đặc biệt mỗi khi khán giả nhìn lại thời kỳ hoàng kim của phim thần tượng Hàn Quốc.