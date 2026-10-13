Britney Spears bất ngờ lên tiếng về bố mẹ ruột, thừa nhận vẫn còn cay đắng ở tuổi 44

Theo Page Six, mới đây, Britney Spears đã chia sẻ một đoạn video trên Instagram cá nhân, kèm theo dòng trạng thái dài đề cập đến những biến cố từng trải qua trong cuộc sống. Đáng chú ý, nữ ca sĩ 44 tuổi tiếp tục nhắc đến khoảng thời gian bị đặt dưới quyền giám hộ, đồng thời phản ứng trước những người từng gọi cô là "điên rồ".

Trong đoạn video, Britney Spears xuất hiện tại nhà riêng với bộ nội y ren màu đen, kết hợp cùng đôi bốt da đồng màu. Nữ ca sĩ thoải mái di chuyển và tạo dáng trước ống kính, theo phong cách quen thuộc trong những bài đăng gần đây.

Hình ảnh được Britney Spears chia sẻ mới đây.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý hơn cả là những chia sẻ đầy cảm xúc của giọng ca Stronger.

Britney Spears viết: "Người ta nói những người điên rồ thường là những người tuyệt vời nhất. Tôi thừa nhận, tôi không điên, nhưng trước đây tôi thực sự đã có những lúc mất kiểm soát. Điều trớ trêu là ngay cả khi ngồi yên, bên trong tôi vẫn luôn tồn tại sự hỗn loạn và cảm giác thôi thúc không ngừng".

Nữ ca sĩ tiếp tục thừa nhận: "Đúng vậy, tôi vẫn còn cay đắng. Tất cả những giờ phút, từng giây trôi qua, trong khi sâu thẳm bên trong, tôi luôn biết mình có những khả năng gì với tư cách một người phụ nữ".

Trong bài đăng hiện đã bị xóa, Britney Spears còn cho rằng suốt 15 năm, cô không thể tự do đi máy bay đến gặp một người bạn vì những ràng buộc liên quan đến công việc và cuộc sống.

"Chỉ mới năm năm trước, tôi mới có thể tự cầm tờ tiền một USD đầu tiên. Vậy mà mọi người vẫn ngồi đó và nói rằng tôi mới là người điên rồ", nữ ca sĩ bức xúc.

Những chia sẻ này một lần nữa gợi nhắc về cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm của Britney Spears nhằm giành lại quyền tự quyết đối với cuộc sống cá nhân.

Tháng 2/2008, nữ ca sĩ bị đặt dưới quyền giám hộ sau khi trải qua hàng loạt khủng hoảng đời tư và sức khỏe tinh thần được truyền thông đưa tin rộng rãi.

Tháng 2/2008, Britney Spears bị đặt dưới quyền giám hộ.

Trong suốt 13 năm, nhiều quyết định quan trọng liên quan đến tài chính và cuộc sống của Britney Spears chịu sự kiểm soát theo cơ chế giám hộ pháp lý. Đến tháng 7/2021, Britney Spears trực tiếp trình bày trước thẩm phán Brenda Penny tại một tòa án ở California, công khai chỉ trích chế độ giám hộ mà cô phải chịu đựng.

"Tôi có mặt ở đây để loại bỏ bố mình khỏi vai trò giám hộ và yêu cầu ông ấy chịu trách nhiệm vì hành vi lạm dụng quyền giám hộ", nữ ca sĩ tuyên bố khi đó.

Britney Spears cũng từng cho rằng những gì cô trải qua là sự đối xử tàn nhẫn, đồng thời bày tỏ mong muốn được tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình.

Tháng 11/2021, quyền giám hộ đối với Britney Spears chính thức chấm dứt. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và bố mẹ, bao gồm mẹ ruột Lynne Spears vẫn trong tình trạng xa cách.

Về đời tư, Britney Spears có hai con trai là Sean Preston (21 tuổi) và Jayden James (19 tuổi) với chồng cũ Kevin Federline. Theo Page Six, cô vẫn duy trì mối quan hệ với các con.

Sau khi được giải phóng khỏi quyền giám hộ, Britney Spears kết hôn với Sam Asghari vào năm 2022 nhưng cuộc hôn nhân khép lại vào năm 2024.

Tháng 10/2023, nữ ca sĩ phát hành cuốn hồi ký kể về cuộc đời và những trải nghiệm cá nhân, tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng.

Tháng 11/2021, quyền giám hộ đối với Britney Spears chính thức chấm dứt.

Gần đây, Britney Spears còn vướng rắc rối pháp lý liên quan đến việc lái xe khi bị ảnh hưởng bởi chất kích thích vào tháng 3/2026. Theo Page Six, luật sư của cô đã thay mặt nữ ca sĩ nhận tội đối với cáo buộc nhẹ hơn vào tháng 5. Britney Spears bị áp dụng một năm quản chế không chính thức và phải hoàn thành chương trình giáo dục về rượu bia kéo dài 3 tháng, tổng cộng 30 giờ.

Dù đã thoát khỏi quyền giám hộ gần năm năm, những chia sẻ mới nhất cho thấy Britney Spears vẫn còn nhiều cảm xúc chưa thể giải tỏa về giai đoạn khó khăn trong quá khứ. Việc nữ ca sĩ tiếp tục công khai bày tỏ sự cay đắng cũng phản ánh những ảnh hưởng kéo dài mà cô cho rằng mình đã phải chịu đựng.