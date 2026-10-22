Lý do Đức Phúc chỉnh sửa gương mặt

Mới đây, Đức Phúc công khai việc thay đổi diện mạo lần hai. Trong bài đăng tối 22/10, nam ca sĩ cho biết sau lần phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên cách đây 9 năm, anh thấy thoải mái hơn khi chia sẻ điều này với khán giả.

Nam ca sĩ muốn trực tiếp giải thích, thông báo thay vì để người hâm mộ hoang mang trước những thông tin chưa được xác nhận. Đức Phúc nhấn mạnh việc công khai câu chuyện là cách thể hiện sự tôn trọng đối với khán giả.

Đức Phúc xác nhận trong lần chỉnh sửa này, anh chỉ can thiệp mũi và cằm, không thực hiện thêm các thay đổi khác. Nam ca sĩ lý giải phẫu thuật thẩm mỹ không đồng nghĩa với việc những đường nét đã can thiệp sẽ giữ nguyên trạng thái ban đầu mãi mãi. Tùy cơ địa và quá trình chăm sóc, một số thay đổi có thể xuất hiện theo thời gian, khiến người thực hiện cần kiểm tra hoặc điều chỉnh lại.

Hình ảnh của Đức Phúc sau lần thay đổi ngoại hình thứ 2. Ảnh: FBNV.

Đức Phúc tiết lộ anh từng gặp sự cố khá nghiêm trọng trong một lần đi biểu diễn vào năm 2023, dẫn đến chấn thương vùng mũi. Khi đi khám, anh được bác sĩ thông báo tình trạng chưa có vấn đề nghiêm trọng và cần tiếp tục theo dõi.

Tuy nhiên, kể từ sự cố đó, nam ca sĩ nhận thấy vùng mũi đôi lúc bị nhức, khó chịu khi thời tiết thay đổi. Tình trạng kéo dài đến nay khiến anh quyết định đi kiểm tra và điều chỉnh lại.

“Từ sau thời điểm đó, cộng cơ địa nhạy cảm, tôi thấy khi thay đổi thời tiết, mũi hơi nhức và khó chịu. Tình trạng đó kéo dài đến nay, vậy nên Phúc nghĩ bây giờ là thời điểm phù hợp để đi kiểm tra và ‘bảo hành’ lại mọi thứ. Với Phúc, cái gì quá cũng sẽ không tốt bằng khi mình biết đủ và hài lòng”, nam ca sĩ chia sẻ.

Hiện nam ca sĩ theo dõi sức khỏe, chăm sóc bản thân theo hướng dẫn của bác sĩ. Anh cũng cố gắng sắp xếp lịch làm việc và nghỉ ngơi phù hợp để cơ thể có thời gian hồi phục sau can thiệp.

Đức Phúc gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì những lời hỏi thăm sức khỏe trong thời gian qua. Anh nhấn mạnh việc công khai câu chuyện không đồng nghĩa khuyến khích mọi người phẫu thuật thẩm mỹ hay thay đổi ngoại hình.

Theo nam ca sĩ, dù diện mạo có thay đổi thế nào, điều anh muốn theo đuổi vẫn là âm nhạc và những giá trị tích cực dành cho khán giả. Anh hy vọng công chúng tiếp tục nhận ra mình qua những điều chân thành trong các sản phẩm và hoạt động nghệ thuật.

Đức Phúc sinh năm 1996, được biết đến rộng rãi sau khi giành quán quân Giọng hát Việt mùa 3. Tháng 7/2017, anh công khai phẫu thuật thẩm mỹ. Thời điểm đó, diện mạo mới khiến nam ca sĩ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Sau đó, anh xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí, tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc và xây dựng hình ảnh trước công chúng.

Đức Phúc tiếp tục có thêm nhiều dấu ấn trong âm nhạc. Anh có MV Em đồng ý đạt 85 triệu lượt xem sau 3 năm đăng tải, MV Hơn cả yêu đạt 129 triệu lượt xem hay Ngày đầu tiên hiện nhận 74 triệu lượt xem… Năm 2024, nam ca sĩ tham gia chương trình Anh trai “say hi” mùa 1 và lọt top 5. Năm 2025, anh giành giải quán quân tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 diễn ra ở Moscow, Nga.