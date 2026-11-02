Ngày 2/11, tờ Sports Khan đưa tin Lisa gây tranh luận khi chia sẻ về quá trình học tiếng Hàn. Trong một video có tiêu đề “Trong những ngày còn là thực tập sinh, Lisa chỉ biết nói ‘Xin chào, tôi là Lisa’” được đăng tải trên kênh YouTube THE STANDARD knd, em út BlackPink nhớ lại lần đầu đến Hàn Quốc. Nữ ca sĩ thừa nhận thời điểm đó gần như không biết tiếng Hàn nên cô gặp rất nhiều khó khăn. Nữ thần tượng thậm chí suýt bật khóc vì không hiểu giáo viên nói gì.

“Thực sự, tôi không nói được một từ nào. Những gì tôi biết chỉ là ‘Xin chào’ và ‘Tôi là Lisa’”, nữ ca sĩ kể. Để giúp Lisa nhanh chóng cải thiện khả năng ngôn ngữ, công ty quản lý khi đó đặt ra quy định nghiêm ngặt là không sử dụng tiếng Anh và chỉ giao tiếp bằng tiếng Hàn.

Lisa gây tranh luận về việc học tiếng Hàn. Ảnh: YTN.

Lisa thừa nhận phương pháp này khiến cô gặp nhiều áp lực. Khi giáo viên giảng bài bằng tiếng Hàn, nữ ca sĩ gần như không hiểu nội dung.

“Tôi tự hỏi họ đang cố dạy mình điều gì. Phương pháp chỉ sử dụng tiếng Hàn quá khắc nghiệt, đến mức tôi nghĩ tại sao họ không thể giảng bằng tiếng Anh trước”, cô nhớ lại.

Nữ ca sĩ cho biết có thời điểm cô suýt bật khóc vì cảm thấy mất phương hướng. “Tôi không biết mình đang làm gì cả”, Lisa chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Lisa, việc buộc phải sử dụng tiếng Hàn trong sinh hoạt hàng ngày đã giúp cô tiến bộ nhanh chóng. Cô chủ động giao tiếp bằng ngôn ngữ này trong nhiều tình huống, chẳng hạn đi mua sắm cùng Jisoo hay trò chuyện suốt 40 phút trên tàu điện ngầm.

Nhờ quá trình rèn luyện đó, khả năng tiếng Hàn của Lisa dần cải thiện. Nữ ca sĩ cho biết hiện tại cô cảm thấy thoải mái khi nói tiếng Hàn hơn cả tiếng Anh.

Sau khi cuộc phỏng vấn được đăng tải, câu chuyện của Lisa thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, theo Sports Khan.

Một bộ phận khán giả bày tỏ sự đồng cảm với những khó khăn nữ ca sĩ từng trải qua. Một số bình luận cho rằng việc học ngôn ngữ mới trong môi trường hoàn toàn xa lạ là thử thách lớn, đồng thời khen ngợi nỗ lực của Lisa.

“Tôi không ngờ việc học tiếng Hàn lại khó khăn đến mức khiến cô ấy bật khóc. Lisa thật đáng ngưỡng mộ. Có lẽ sự kiên trì đó cũng góp phần tạo nên thành công của cô ấy”, một khán giả bình luận.

Một số người khác cho rằng câu chuyện là lời nhắc nhở đối với các thần tượng quốc tế khi hoạt động tại Hàn Quốc. Họ kỳ vọng những nghệ sĩ chuẩn bị ra mắt sẽ chú trọng hơn đến việc học tiếng Hàn để có thể giao tiếp và hòa nhập với môi trường làm việc.

Ở chiều ngược lại, một số cư dân mạng phản ứng gay gắt. Họ cho rằng Lisa gần đây thường nhắc đến những khó khăn hoặc bất cập trong hệ thống Kpop.

“Dạo này Lisa dường như chỉ nói về những điều khiến cô ấy không hài lòng với hệ thống Kpop”, một ý kiến nhận xét.

Một số người cũng cho rằng trải nghiệm của Lisa không phải trường hợp cá biệt, bởi những người ra nước ngoài học tập và làm việc đều có thể gặp trở ngại về ngôn ngữ. Họ đặt câu hỏi liệu việc kể lại những khó khăn đó có khiến nữ ca sĩ bị nhìn nhận như đang tự đặt mình vào vị trí nạn nhân hay không.

Cách đây không lâu, khi quảng bá phim tài liệu, Lisa cũng chia sẻ về việc xin các clip khi làm thực tập sinh tại YG Entertainment để đưa vào bộ phim nhưng công ty này không đồng ý.

Trong khi đó, Lisa vừa phát hành mini-album solo PRESS PLAY vào 23/10. Sản phẩm ra mắt sau khoảng một 1 năm 8 tháng kể từ album solo đầu tay ALTER EGO phát hành vào 2/2025.