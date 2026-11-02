Ngô Bảo Ngọc rút khỏi MGI All Stars 2026

Chiều 2/11, tại buổi họp báo, ban tổ chức đã chính thức công bố thông tin Ngô Bảo Ngọc rút khỏi cuộc thi MGI All Stars 2026.

Thông báo này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu sắc đẹp, bởi trước đó, người đẹp từng được công bố là gương mặt tiếp theo sau Hương Giang tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế này.

Theo ban tổ chức Miss Grand Vietnam, lý do Ngô Bảo Ngọc rút khỏi MGI All Stars là vì năm nay có nhiều hơn 1 đại diện Việt Nam đến với cuộc thi này. Điều này khác với định hướng ban đầu nên phía tổ chức Việt Nam và Ngô Bảo Ngọc rút khỏi MGI All Stars mùa 2.

Ngô Bảo Ngọc rút khỏi MGI All Stars mùa 2. Ảnh: Minh Huy.

Việc Ngô Bảo Ngọc không tiếp tục hành trình tại MGI All Stars 2026 được xem là diễn biến bất ngờ, nhất là khi thông tin cô góp mặt tại cuộc thi từng nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Không ít khán giả đã chờ đợi màn thể hiện của người đẹp tại sân chơi quy tụ những gương mặt từng có kinh nghiệm chinh chiến ở các cuộc thi nhan sắc.

Đáng chú ý, việc Ngô Bảo Ngọc rút lui diễn ra sau khi cô đã được giới thiệu là đại diện tham gia cuộc thi. Điều này càng khiến người hâm mộ tiếc nuối, bởi cơ hội chứng kiến người đẹp thể hiện bản thân trên đấu trường quốc tế đã không còn như kỳ vọng ban đầu.

Trước đó, Ngô Bảo Ngọc được giới thiệu là đại diện Việt Nam thi MGI All Stars mùa 2.

Trước đó, thông tin Ngô Bảo Ngọc tiếp bước Hương Giang tham gia MGI All Stars 2026 từng tạo nên sự chú ý. Sự xuất hiện của những gương mặt Việt Nam tại cuộc thi được kỳ vọng sẽ mang đến những màu sắc riêng, đồng thời góp phần gia tăng sức hút đối với khán giả trong nước.

MGI All Stars 2026 là sân chơi sắc đẹp nhận được sự quan tâm bởi tính chất đặc biệt của cuộc thi, tạo cơ hội để những người đẹp có kinh nghiệm tiếp tục thể hiện bản lĩnh, sức hút và dấu ấn cá nhân.

Dù chưa thể tiếp tục hành trình như dự kiến, Ngô Bảo Ngọc vẫn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng yêu sắc đẹp. Việc rút lui lần này để lại không ít tiếc nuối, song cũng khiến khán giả chờ đợi những cập nhật tiếp theo về định hướng và hoạt động của người đẹp trong thời gian tới.

Khán giả tiếc nuối khi Ngô Bảo Ngọc rút khỏi MGI All Stars mùa 2.