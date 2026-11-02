'Chiết Ánh Trăng' sắp chiếu, liệu có bùng nổ như 'Vụng Trộm Không Thể Giấu'?

Ba truyện ngôn tình Vụng Trộm Không Thể Giấu, Khó Dỗ Dành cùng với Chiết Ánh Trăng được xếp vào nhóm “Nam Vu tam bộ khúc” của tác giả Trúc Dĩ, vì có chung bối cảnh là thành phố Nam Vu và các nhân vật cũng liên quan tới nhau. Hai truyện đầu tiên đều chuyển thể thành phim ăn khách nên Chiết Ánh Trăng cũng được kỳ vọng sẽ có thành tích không thua kém, đưa hai diễn viên chính Lư Dục Hiểu và Lâm Nhất vụt sáng.

Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu trong Chiết Ánh Trăng.

Vân Li (Lư Dục Hiểu) rụt rè, bị chứng sợ đám đông, lo lắng khi phải gặp người lạ. Vì muốn vượt qua trở ngại tâm lý ấy, muốn chứng tỏ với gia đình rằng mình có thể sống tự lập nên Vân Li đến tận Nam Vu để học cao học. Tới đây, cô được mời đến trải nghiệm công nghệ thực tế ảo ở một phòng trưng bày và gặp lại Phó Thức Tắc (Lâm Nhất) - chàng trai tài giỏi mà Vân Li thương thầm nhớ trộm suốt thời đi học.

Hai người được khen có size gap đẹp đúng chuẩn.

Không muốn bỏ lỡ “bạch nguyệt quang” lần nữa, Vân Li đã mạnh dạn chinh phục Phó Thức Tắc và có chuyện tình đầy ngọt ngào bên nhau. Nhưng một biến cố xảy ra khiến hai người dần nhận ra sự khác biệt trong lối sống, cách nghĩ và quyết định chia tay. Vân Li đi du học, trong khi Thức Tắc chỉ biết tập trung vào công việc để nguôi ngoai nỗi nhớ. Để rồi nhiều năm sau gặp lại, Thức Tắc quyết định theo đuổi lại Vân Li như muốn bù đắp cho ngày trước.

Lư Dục Hiểu có tạo hình trẻ trung, dễ thương.

Phó Thức Tắc là đàn em hồi cấp 3 của Tang Diên (nhân vật chính ở Khó Dỗ Dành), là chú của bạn thân Tang Trĩ (nữ chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu) và cũng chuẩn nam chính ngôn tình khi lạnh lùng với cả thế giới, ngọt ngào với chỉ mình em.

Ngay từ khi Chiết Ánh Trăng khởi quay, khán giả đã khen tạo hình của Lư Dục Hiểu đầy trẻ trung, size gap giữa Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu cũng ổn, hứa hẹn sẽ thành cặp đôi ăn ý mới của dòng phim ngôn tình.