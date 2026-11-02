Đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh khoe nhan sắc trong veo đón tuổi mới

Trong bộ ảnh mới, Hoa hậu Hà Trúc Linh diện trang phục của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Cô khoe trọn nhan sắc ở độ tuổi rực rỡ của mình. Với tông hồng nhẹ nhàng, "nàng Hậu" thả dáng đầy chất thơ.

Đón tuổi mới, Hà Trúc Linh cũng đang tất bật với chuẩn bị làm lễ tốt nghiệp khoa Marketing, tại trường ĐH Tài chính - Marketing. Đây là một nỗ lực đáng khen, khi cô vừa phải hoàn thành việc học đúng hạn, vừa đảm nhận nhiều trách nhiệm của đương kim Hoa hậu Việt Nam.

Thời điểm này cũng là lúc Hà Trúc Linh bận rộn với vai trò Ban giám khảo của Hoa hậu Việt Nam 2026, cũng như tập luyện cho màn final walk, khi kết thúc nhiệm kỳ. Với Hà Trúc Linh, hành trình 2 năm giữ chiếc vương miện danh giá đã mang đến cho cô nhiều trải nghiệm ý nghĩa của việc cho đi và nhận lại.

Với cô, nhiệm kỳ dù có kết thúc, nhưng trọng trách của một Hoa hậu Việt Nam sẽ còn tiếp tục. Điều này đúng với tinh thần trách nhiệm mà Hà Trúc Linh vẫn luôn theo đuổi từ khi đăng quang. Đó là hướng đến các giá trị của sự cống hiến.

Ở vai trò Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Hoa hậu Hà Trúc Linh sẽ tập trung lắng nghe, quan sát kỹ lưỡng để khám phá tiềm năng và câu chuyện riêng của từng thí sinh, thay vì chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài.

Đặc biệt, Hà Trúc Linh nhìn nhận thí sinh không chỉ gói gọn ở nhan sắc, mà đặt nặng yếu tố chân thành, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. "Nàng Hậu" tin rằng, nội lực và nhân cách là những giá trị cốt lõi không thể thiếu bên cạnh vẻ đẹp ngoại hình của từng thí sinh.

Hà Trúc Linh kết thúc nhiệm kỳ trong những cảm xúc đặc biệt nhưng giàu ý nghĩa. Với cô, hành trình này vẫn sẽ tiếp tục. Cô cũng đang hồi hộp mong chờ cô gái sẽ kế nhiệm mình. Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h, ngày 7/11/2026, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

Chương trình có quy mô gần 9.000 khán giả, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng. Trong đó, sự góp mặt của hàng loạt giọng ca đình đám như: Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, Minh Ngọc, S.T Sơn Thạch...