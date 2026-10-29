Lưu Diệc Phi vướng tranh cãi

Những tranh luận xoay quanh Lưu Diệc Phi tiếp tục xuất hiện sau khi Thịnh điển Vogue khép lại. Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô được Âu Dương Na Na hướng dẫn di chuyển trên sàn diễn trong điều kiện trời mưa đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc.

Theo thông tin được truyền thông Hoa ngữ đề cập, Âu Dương Na Na đảm nhận nhiệm vụ đón tiếp khách mời tại sự kiện. Khi đàn em nhắc nhở về việc di chuyển dưới trời mưa, biểu cảm khá lạnh nhạt của nữ diễn viên khiến một bộ phận khán giả cho rằng cô thiếu tôn trọng người đối diện. Từ đó, nghi vấn về thái độ của Lưu Diệc Phi với đàn em trở thành chủ đề bàn luận.

Lưu Diệc Phi có biểu cảm gây tranh cãi.

Dù vậy, chỉ một đoạn video ngắn chưa đủ để kết luận nữ diễn viên có ý coi thường đồng nghiệp. Người hâm mộ cho rằng cô có thể đang tập trung chuẩn bị cho phần xuất hiện tiếp theo, trong khi những khoảnh khắc phía sau máy quay không phản ánh đầy đủ mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ. Vì thế, tranh cãi hiện chủ yếu xuất phát từ cách công chúng diễn giải biểu cảm trên sân khấu.

Trước đó, hồi tháng 9/2026, Lưu Diệc Phi cũng bị chú ý sau khi đăng tải bức ảnh tại sự kiện trang sức ở Thượng Hải nhưng không giữ lại ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong khung hình. Bức ảnh do Hồ Ngọc Hà chia sẻ có đầy đủ những người đứng cùng nhau, còn phiên bản trên tài khoản của nữ diễn viên đã được cắt khung hình. Chi tiết này từng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc thay đổi bố cục ảnh không tự động chứng minh động cơ hay thái độ cá nhân của người đăng.

Lưu Diệc Phi cũng bị chú ý sau khi đăng tải bức ảnh tại sự kiện trang sức ở Thượng Hải nhưng không giữ lại ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong khung hình.

Trong khi những tranh luận về hình ảnh liên tục xuất hiện, cuộc sống hiện tại của Lưu Diệc Phi cũng nhận được sự quan tâm. Nữ diễn viên sinh năm 1987, nổi tiếng với biệt danh “thần tiên tỷ tỷ”, vốn khá kín tiếng về chuyện tình cảm và đời sống riêng tư. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu chia sẻ hình ảnh công việc, thời trang và những khoảnh khắc cá nhân.

Ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi vẫn có sức hút trong lĩnh vực thời trang và tiếp tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên, việc cô chưa công bố dự án diễn xuất mới trong thời gian dài khiến người hâm mộ mong chờ thông tin tiếp theo. Theo Lianhe Zaobao, sau khi hoàn thành bộ phim truyền hình Câu Chuyện Hoa Hồng vào cuối năm 2023, nữ diễn viên chưa ra mắt tác phẩm mới. Những đồn đoán về việc cô mất hợp đồng quảng cáo cũng từng lan truyền, nhưng không thể xem các tin đồn này là bằng chứng xác thực về sự suy giảm giá trị thương mại.

Lưu Diệc Phi.

Nhìn lại sự nghiệp, Lưu Diệc Phi bước chân vào làng giải trí từ đầu những năm 2000 và nhanh chóng được chú ý qua các phim truyền hình cổ trang. Vai Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ và Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp giúp cô xây dựng hình tượng mỹ nhân cổ trang được đông đảo khán giả yêu thích.

Trên màn ảnh rộng, Lưu Diệc Phi từng góp mặt trong The Forbidden Kingdom, The Assassins, The Third Way of Love và Mulan. Đặc biệt, vai Hoa Mộc Lan trong phiên bản người đóng của Disney đưa tên tuổi cô đến với khán giả quốc tế. Những năm gần đây, nữ diễn viên tiếp tục tạo dấu ấn trên truyền hình qua Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió và Câu Chuyện Hoa Hồng. Vai Hoàng Diệc Mai trong tác phẩm phát sóng năm 2024 cũng giúp cô nhận thêm sự chú ý và các đề cử giải thưởng diễn xuất.

Dù chưa trở lại màn ảnh, Lưu Diệc Phi vẫn là cái tên được công chúng theo dõi. Những tranh luận tại sự kiện thời trang có thể tạo ra sự chú ý nhất thời, nhưng chặng đường tiếp theo của nữ diễn viên nhiều khả năng vẫn được đánh giá qua lựa chọn vai diễn và chất lượng tác phẩm. Với khán giả, điều được chờ đợi lúc này là ngày cô chính thức trở lại với một vai diễn mới.