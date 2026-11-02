Sức nóng của BIGBANG và vị thế mới của Hà Nội trên bản đồ concert quốc tế

Sức nóng từ Mỹ Đình với “Concert tuyệt vời nhất” của BIGBANG

Trong suốt hai ngày 24 và 25/10, khu vực quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình liên tục sôi động khi hàng vạn khán giả đổ về tham dự hai đêm diễn của BIGBANG. Bên cạnh người hâm mộ tại Hà Nội là đông đảo khán giả từ nhiều tỉnh, thành và các nhóm khách quốc tế. Trang phục rực rỡ, lightstick cùng những phụ kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng phủ kín các lối vào sân, tạo nên không khí của một lễ hội âm nhạc quốc tế giữa lòng Thủ đô.

Nhóm nhạc BIGBANG - thần tượng của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam biểu diễn tại Mỹ Đình hôm 25/10

Với nhiều người, đây là cuộc hẹn đã được chờ đợi suốt nhiều năm. Ra mắt năm 2006, BIGBANG góp phần đưa K-pop đến gần hơn với công chúng quốc tế bằng phong cách âm nhạc và biểu diễn riêng. Hai thập kỷ sau, những khán giả từng nghe nhóm khi còn ngồi trên ghế nhà trường nay đã trưởng thành nhưng vẫn sẵn sàng vượt quãng đường xa để gặp lại thần tượng.

Trên khán đài còn có một thế hệ khán giả trẻ hơn. Họ cùng hát, nhảy và thực hiện những màn fanchant vang khắp sân. Chính BIGBANG cũng công nhận concert ở Việt Nam là "concert tuyệt vời nhất".

Sức nóng ấy cho thấy Việt Nam đã hình thành cộng đồng khán giả đủ lớn cho những chương trình biểu diễn quốc tế quy mô cao. Khi người xem sẵn sàng dành thời gian, chi phí và công sức để tham dự concert, thị trường trong nước trở thành điểm đến đáng cân nhắc với nghệ sĩ và nhà tổ chức quốc tế.

BIGBANG lựa chọn Hà Nội làm điểm dừng cũng thể hiện quá trình đánh giá thị trường, cân đối tài chính, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và phối hợp giữa nghệ sĩ, ê-kíp sản xuất, đơn vị vận hành địa điểm, nhà tài trợ cùng nhiều đối tác.

Góp phần đưa chuyến World Tour của BIGBANG về Việt Nam, VPBank đã giúp người hâm mộ thỏa mong ước về show diễn đỉnh cao của nhóm nhạc K-pop huyền thoại

Với concert sân vận động hàng chục nghìn người, yêu cầu âm thanh, ánh sáng và sân khấu phải đáp ứng tiêu chuẩn của tour; khu vực khán giả, kiểm soát vé, phân luồng, an ninh, y tế và phương án xử lý tình huống đều cần được chuẩn bị chặt chẽ.

Mời được nghệ sĩ nổi tiếng chưa đồng nghĩa concert chắc chắn thành công, vì thế nhà tổ chức phải tính toán quy mô fandom, khả năng chi trả, nhu cầu di chuyển và giá vé phù hợp. Đối tác quốc tế cũng cần tin tưởng vào khả năng thực hiện cam kết, huy động nguồn lực và vận hành của đơn vị trong nước.

VPBank góp phần đưa Hà Nội lên bản đồ concert khu vực

“BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR IN HANOI” đã trở thành bữa tiệc âm nhạc của gần 90.000 khán giả đến trực tiếp Mỹ Đình, và hàng triệu người hâm mộ K-pop. VPBank tham gia vai trò là nhà tài trợ chính và trực tiếp tham gia với vai trò đồng tổ chức tại Việt Nam.

VPBank là “bảo chứng” cho những show diễn đỉnh cao tại Việt Nam, với sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu thế giới

Trước BIGBANG, VPBank từng đồng hành cùng concert Westlife năm 2023, K-Star Spark và chuỗi concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] in Hanoi năm 2025. Những sự kiện này giúp doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm làm việc với nghệ sĩ quốc tế, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và hiểu sâu hơn nhu cầu của khán giả.

Trong bối cảnh Việt Nam từng bước phát triển công nghiệp văn hóa, những tour diễn quy mô lớn còn mang lại giá trị vượt khỏi phạm vi giải trí. Các đơn vị trong nước có cơ hội làm việc trực tiếp với đối tác quốc tế, qua đó tích lũy kiến thức về công nghệ sân khấu, âm thanh, ánh sáng, quản lý sự kiện và phục vụ khán giả. Những kinh nghiệm này góp phần nâng tiêu chuẩn của ngành công nghiệp biểu diễn.

Bước đi tiên phong của VPBank góp phần đưa Hà Nội lên bản đồ concert quốc tế

Hiệu ứng lan tỏa sang du lịch cũng bắt đầu thể hiện rõ. Theo dữ liệu Trip.com, lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trong giai đoạn 23 - 26/10/2026 tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi vé concert mở bán sớm, lượng đặt vé máy bay và khách sạn cho dịp sự kiện tăng gấp 6 lần mức trung bình ngày trên nền tảng. Khách đặt dịch vụ đến Hà Nội đến từ TP.HCM, Đà Nẵng và các thị trường như Seoul, Đài Bắc, Nagoya, Busan.

Những số liệu này cho thấy sức hút của concert đã vượt khỏi cộng đồng người hâm mộ tại Hà Nội, tạo thêm nhu cầu đi lại, lưu trú và dịch vụViệc Hà Nội liên tiếp đón những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng tạo thêm cơ hội để thành phố khẳng định vị trí trên bản đồ lưu diễn khu vực. Để lợi thế này kéo dài, Hà Nội vẫn cần tiếp tục nâng cấp hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp trong nước với các đối tác quốc tế. Khi những yếu tố này được cải thiện đồng bộ, các concert tầm cỡ có thể mở thêm cơ hội cho du lịch, dịch vụ và ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam.