Phim Tiêu Chiến vượt 100 triệu lượt tương tác trên iQIYI

Bộ phim truyền hình Tiểu Thành Lương Phương do Tiêu Chiến đóng chính đang thu hút sự chú ý khi liên tiếp ghi nhận những thành tích đáng chú ý trên nền tảng iQIYI. Tối 30/10, tài khoản Weibo chính thức của iQIYI thông báo tổng lượt tương tác đạn mạc (tương tác trực tuyến) của tác phẩm đã vượt mốc 100 triệu. Đáng chú ý, bộ phim chỉ mất 9 ngày kể từ khi phát sóng để đạt được cột mốc này, qua đó trở thành tác phẩm có tốc độ cán mốc 100 triệu lượt tương tác đạn mạc nhanh nhất trên nền tảng trong năm 2026.

Cũng trong ngày công bố thành tích, Tiểu Thành Lương Phương ghi nhận mức nhiệt độ trên iQIYI đạt 9.846 điểm, thiết lập kỷ lục mới kể từ khi lên sóng. Đây là chỉ số nhiệt độ nội bộ của nền tảng, phản ánh mức độ quan tâm dành cho bộ phim, không đồng nghĩa với số lượt xem. Thành tích tương tác đạn mạc cho thấy khán giả đang tích cực theo dõi và để lại phản hồi trong quá trình thưởng thức tác phẩm. Đây cũng là một trong những dấu mốc nổi bật của Tiêu Chiến trong lần trở lại màn ảnh nhỏ này.

Tiêu Chiến vào vai bác sĩ ngoại khoa trong phim Tiểu Thành Lương Phương.

Trong phim, Tiêu Chiến đảm nhận vai Lưu Tranh Lượng, một bác sĩ ngoại khoa tài năng từng làm việc tại Thâm Quyến. Tuy nhiên, biến cố trong một ca phẫu thuật khiến sự nghiệp của anh rơi vào khủng hoảng. Nỗi ám ảnh với tuyết bắt nguồn từ tổn thương thời thơ ấu cũng khiến Lưu Tranh Lượng gặp trở ngại nghiêm trọng trong công việc. Sau thất bại nghề nghiệp, anh mất việc, đối mặt với những áp lực tài chính và buộc phải trở về quê nhà, bắt đầu lại cuộc sống từ con số không.

Tại một thị trấn nhỏ ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, Lưu Tranh Lượng tiếp xúc với môi trường y tế tuyến cơ sở cùng những đồng nghiệp có tính cách và hoàn cảnh khác biệt. Thay vì tập trung hoàn toàn vào các ca phẫu thuật phức tạp hay những màn đấu trí trong bệnh viện, bộ phim khai thác cuộc sống thường nhật của đội ngũ y bác sĩ, những câu chuyện của bệnh nhân và mối quan hệ giữa con người trong một cộng đồng nhỏ. Qua quá trình cứu chữa người khác, nhân vật chính cũng dần đối diện với tổn thương của bản thân, học cách kết nối và tìm lại ý nghĩa cuộc sống.

Được giới thiệu là tác phẩm mang màu sắc chữa lành, Tiểu Thành Lương Phương kết hợp đề tài y khoa với câu chuyện đời sống, tình thân và tình người. Bên cạnh Tiêu Chiến, phim còn có sự tham gia của Đinh Gia Lệ, Vương Ngạn Lâm, Sử Bằng Nguyên, Nhậm Trình Vĩ, Lưu Hoa, Trương Quốc Cường, Trần Cẩn, Khương Nghiên và Nghê Đại Hồng. Tác phẩm do Trương Hiểu Ba đạo diễn, Nhiếp Thành Soái chấp bút kịch bản, Trung Quốc CCTV và công ty Nịnh Mông phối hợp sản xuất, iQIYI tham gia đồng sản xuất.

Tiểu Thành Lương Phương đánh dấu cột mốc trở lại truyền hình của Tiêu Chiến.

Tiểu Thành Lương Phương chính thức lên sóng từ ngày 21/10/2026 trên CCTV-8 và phát hành trực tuyến độc quyền trên iQIYI. Trong thời gian phim phát sóng, Tiêu Chiến cũng trực tiếp tham gia tương tác với khán giả tại khu vực đạn mạc của nền tảng vào tối 30/10, góp phần tạo thêm sự sôi nổi cho hoạt động quảng bá tác phẩm.

Với cột mốc 100 triệu lượt tương tác chỉ sau 9 ngày, bộ phim đang cho thấy sức hút đáng kể trên nền tảng trực tuyến. Những diễn biến tiếp theo của Lưu Tranh Lượng cùng phản hồi của khán giả trong chặng phát sóng còn lại được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sự quan tâm dành cho tác phẩm.