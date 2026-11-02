Thói quen của Hồ Ca sau khi nhiều bạn bè qua đời

Hồ Ca là một trong những nam diễn viên hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ, sở hữu sự nghiệp đáng chú ý với nhiều tác phẩm được khán giả yêu mến. Bước sang tuổi 44, những chia sẻ mới đây của nam diễn viên về sức khỏe và những mất mát trong cuộc sống khiến nhiều người không khỏi chú ý.

Cụ thể, Hồ Ca xuất hiện trong một chương trình trò chuyện về chủ đề sức khỏe. Tại đây, nam diễn viên thẳng thắn tiết lộ bản thân cảm nhận rõ những thay đổi của cơ thể sau khi bước qua tuổi 40. Theo Hồ Ca, những năm tháng làm việc với cường độ cao cũng khiến sức khỏe của anh bị ảnh hưởng đáng kể.

Hồ Ca chia sẻ về tình trạng sức khỏe sau khi bước qua tuổi 44.

Đáng chú ý, Hồ Ca cho biết trong năm nay, anh đã liên tiếp nhận tin buồn về những người bạn qua đời. Nam diễn viên tiết lộ chỉ trong 2 tháng, có 2 người bạn lần lượt ra đi vì vấn đề liên quan đến tim mạch. Một người ngoài 50 tuổi, trong khi người còn lại bằng tuổi anh.

Chia sẻ về những mất mát liên tiếp, Hồ Ca bày tỏ đau buồn. Anh cho biết bản thân luôn cố gắng tự nhủ những người bạn đã ra đi là đến một nơi tốt đẹp hơn, song về mặt cảm xúc, việc phải liên tục đối diện với những cuộc chia ly vẫn khiến anh khó lòng chấp nhận.

Đáng buồn hơn, đúng ngày ghi hình chương trình, người thầy và cũng là người bạn mà Hồ Ca kính trọng là nghệ sĩ gạo cội Du Bản Xương đã qua đời. Trong chương trình, nam diễn viên có lúc trầm ngâm, gương mặt lộ rõ sự đau xót trước tin buồn.

Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe hiện tại, Hồ Ca thừa nhận bản thân đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc cơ thể, dù nửa đùa nửa thật cho rằng mình nhận ra điều này khá muộn. Nam diễn viên cho biết sau khoảng 7 tháng làm việc ở vùng cao nguyên vào năm ngoái, anh trở về nhà và tiến hành kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy cơ thể xuất hiện một số vấn đề, trong đó anh cũng cảm nhận những dấu hiệu không thoải mái liên quan đến tim mạch.

Hồ Ca thừa nhận sau tuổi 40, khả năng hồi phục của cơ thể không còn như trước. Nếu ngày xưa việc thức khuya đóng phim chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn là có thể lấy lại thể lực, thì hiện tại mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn.

Nam diễn viên đặc biệt nhắc đến quãng thời gian tham gia bộ phim Phồn hoa. Dự án kéo dài hơn 3 năm, trong đó phần lớn thời gian quay diễn ra vào ban đêm, khiến anh thường xuyên phải thức khuya và cảm thấy thể lực bị bào mòn.

Từ những trải nghiệm của bản thân, Hồ Ca cho rằng mỗi người cần có trách nhiệm đầu tiên với sức khỏe và tính mạng của chính mình, thay vì chờ đến khi xuất hiện vấn đề mới tìm cách giải quyết. Hiện đã bước vào giai đoạn "trên có người già, dưới có con nhỏ", nam diễn viên càng ý thức rõ việc phải chăm sóc tốt cho bản thân để có đủ khả năng lo lắng cho gia đình.

Hồ Ca cũng tiết lộ hiện nay mỗi khi ra ngoài, anh đều mang theo thuốc bên người để đề phòng những tình huống khẩn cấp. Đặc biệt, nam diễn viên cho biết khi đi công tác, anh thậm chí còn mang theo thiết bị hỗ trợ cấp cứu tim mạch, với suy nghĩ rằng nó có thể hữu ích nếu chẳng may gặp người cần trợ giúp.

Bên cạnh đó, Hồ Ca cho biết anh đã bỏ thuốc lá từ lâu và đang chủ động thay đổi lối sống. Nam diễn viên ví sức khỏe và tính mạng giống như một chiếc thẻ tín dụng: khi còn trẻ, con người có thể liên tục "tiêu trước" sức lực mà không nghĩ đến việc phải trả giá nhưng khi lớn tuổi hơn, những gì từng đánh đổi sẽ dần phải được bù lại.

Hồ Ca quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn sau khi bước qua tuổi 40.

Hồ Ca sinh năm 1982 là nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Anh gây tiếng vang với vai Lý Tiêu Dao trong Tiên kiếm kỳ hiệp 1, sau đó tiếp tục khẳng định tên tuổi qua các tác phẩm như Lang Gia Bảng, Kẻ ngụy trang và Phồn hoa. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất được đánh giá cao, Hồ Ca là một trong những gương mặt tiêu biểu của màn ảnh Hoa ngữ.