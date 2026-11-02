Mỹ nhân sinh năm 1989 từng nổi tiếng khắp Hà thành, nay là mẹ 2 con, diện bikini khoe vóc dáng nóng bỏng

Hot girl Hà thành đời đầu tuổi 37 vẫn giữ nhan sắc trẻ trung, vóc dáng quyến rũ

Mới đây, những hình ảnh của Tâm Tít trên mạng xã hội tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Dù đã bước sang tuổi 37 và trải qua hai lần sinh nở, cựu hot girl vẫn gây ấn tượng với làn da sáng, gương mặt thanh tú và vóc dáng thon gọn. Nhiều khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung của cô, thậm chí nhận xét người đẹp không có quá nhiều thay đổi so với thời mới nổi tiếng. Những khoảnh khắc đời thường của Tâm Tít vì thế vẫn thường nhận được sự chú ý dù cô đã rời xa các hoạt động giải trí.

Tâm Tít tên thật là Phạm Thanh Tâm, sinh năm 1989, được biết đến như một trong những hot girl đời đầu của Hà Nội. Vào giai đoạn cuối những năm 2000 và đầu thập niên 2010, cô là gương mặt quen thuộc trên các diễn đàn dành cho giới trẻ, tạp chí và những bộ ảnh thời trang. Với đôi mắt to, nụ cười rạng rỡ cùng vẻ ngoài ngọt ngào, Tâm Tít nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng. Cô từng được nhiều bạn trẻ yêu thích nhờ hình ảnh trong trẻo, nữ tính và phong cách ăn mặc hợp xu hướng.

Không chỉ hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, Tâm Tít còn thử sức trong lĩnh vực ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình. Dù không tiếp tục theo đuổi nghệ thuật lâu dài, những hoạt động này từng giúp cô trở thành gương mặt nổi bật trong thế hệ hot girl Việt đầu tiên. Đến nay, khi nhắc đến những người đẹp nổi tiếng trên mạng xã hội hơn một thập kỷ trước, Tâm Tít vẫn là cái tên được nhiều khán giả nhớ đến.

So với hình ảnh đáng yêu, ngọt ngào ngày trước, phong cách của Tâm Tít hiện tại có nhiều thay đổi. Cô thường lựa chọn những bộ váy ôm sát, thiết kế cúp ngực hoặc trang phục có đường cắt tinh tế để làm nổi bật vóc dáng. Trong những chuyến nghỉ dưỡng, người đẹp không ngại diện bikini khoe vòng eo thon và đường cong cơ thể. Những bộ trang phục này giúp cô thể hiện hình ảnh trưởng thành, tự tin hơn nhưng vẫn giữ được nét nữ tính vốn có.

Bên cạnh trang phục gợi cảm, Tâm Tít cũng yêu thích phong cách sang trọng, thanh lịch. Trong những buổi gặp gỡ hoặc sự kiện riêng tư, cô thường xuất hiện với váy áo chỉn chu, kết hợp túi xách và phụ kiện phù hợp. Người đẹp cũng thay đổi cách trang điểm, kiểu tóc để làm mới diện mạo. Nhờ vậy, hình ảnh của Tâm Tít không bị bó hẹp trong một phong cách mà có sự linh hoạt giữa vẻ dịu dàng và quyến rũ.

Để duy trì vóc dáng, Tâm Tít từng chia sẻ việc chú ý đến chế độ ăn uống và tập luyện. Cô có thói quen kiểm soát lượng tinh bột trong khẩu phần, đồng thời dành thời gian vận động để giữ cơ thể săn chắc. Tuy nhiên, việc giảm tinh bột không đồng nghĩa với cắt bỏ hoàn toàn nhóm chất này, bởi một chế độ ăn cân bằng vẫn cần cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất. Với Tâm Tít, việc chăm sóc bản thân đã trở thành một phần trong cuộc sống sau khi lập gia đình.

Rời showbiz hơn 10 năm, tận hưởng cuộc sống bên chồng doanh nhân và hai con trai

Khi đang nhận được nhiều sự chú ý trong làng giải trí, Tâm Tít bất ngờ lựa chọn kết hôn và chuyển hướng cuộc sống. Cuối năm 2014, cô công khai chuyện lập gia đình với doanh nhân Chu Ngọc Thành và tổ chức đám cưới vào đầu năm 2015. Sau khi kết hôn, người đẹp dần hạn chế xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc tổ ấm.

Năm 2015, Tâm Tít đón con trai đầu lòng, có tên thân mật là Alex. Hai năm sau, gia đình cô tiếp tục chào đón cậu con trai thứ hai, thường được gọi là Peter. Từ một hot girl từng có lịch trình hoạt động sôi nổi, Tâm Tít chuyển sang cuộc sống của một người vợ, người mẹ. Dù vậy, cô vẫn duy trì việc chăm sóc ngoại hình và dành thời gian cho những sở thích cá nhân.

Trên mạng xã hội, Tâm Tít thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc bên chồng con trong các chuyến du lịch hoặc dịp đặc biệt. Gia đình bốn thành viên thường xuất hiện trong những bức ảnh vui vẻ, gần gũi. Vào những ngày kỷ niệm, người đẹp cũng đăng tải hình ảnh những buổi hẹn hò hoặc món quà được ông xã chuẩn bị. Những chia sẻ này khiến nhiều người quan tâm đến cuộc sống hôn nhân của cựu hot girl Hà thành.

Ngoài việc chăm sóc gia đình, Tâm Tít còn thử sức với hoạt động kinh doanh. Dù không còn thường xuyên xuất hiện trên sân khấu hay trong các sản phẩm giải trí, cô vẫn giữ liên lạc với người hâm mộ thông qua mạng xã hội. Những hình ảnh về thời trang, làm đẹp và cuộc sống thường ngày tiếp tục nhận được sự quan tâm. Đối với nhiều khán giả từng yêu thích cô từ thời còn là hot girl, đây cũng là cách để theo dõi những thay đổi của người đẹp sau nhiều năm.

Đáng chú ý, dù đã làm mẹ hai con, Tâm Tít vẫn dành thời gian chăm chút ngoại hình và theo đuổi phong cách riêng. Cô không chỉ lựa chọn những trang phục thanh lịch trong đời thường mà còn tự tin xuất hiện với bikini trong các chuyến du lịch. Vóc dáng thon gọn cùng thần thái rạng rỡ giúp người đẹp nhận được nhiều lời khen. Hình ảnh hiện tại của Tâm Tít cho thấy sự chuyển biến từ một cô gái nổi tiếng bởi vẻ ngọt ngào sang người phụ nữ trưởng thành, tự tin và biết chăm sóc bản thân.

Ở tuổi 37, Tâm Tít có cuộc sống khác xa thời kỳ hoạt động sôi nổi trong làng giải trí. Thay vì theo đuổi ánh đèn sân khấu, cô lựa chọn tập trung vào gia đình, công việc riêng và những sở thích cá nhân. Dù vậy, nhan sắc trẻ trung cùng phong cách ngày càng quyến rũ vẫn giúp cựu hot girl Hà thành giữ được sức hút sau nhiều năm vắng bóng khỏi showbiz.