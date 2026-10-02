Lương khủng của HLV Ancelotti

Ancelotti được trả lương cao nhất thế giới trên cương vị HLV trưởng tuyển quốc gia.

Tờ Bild vừa công khai danh sách thu nhập của các HLV trưởng đội tuyển quốc gia hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, Xavi Hernandez đứng thứ 8 với mức lương 3 triệu euro mỗi năm từ Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB).

Cựu HLV Barcelona hiện dẫn dắt đội tuyển Hà Lan và nhận khoản thu nhập tương đương khoảng 250.000 euro mỗi tháng. Mức đãi ngộ này đưa ông vào nhóm 10 HLV đội tuyển quốc gia hưởng lương cao nhất.

Đứng đầu danh sách là Carlo Ancelotti. HLV người Italy nhận 10 triệu euro mỗi năm từ Liên đoàn Bóng đá Brazil, bỏ xa phần còn lại. Khoản thu nhập của Ancelotti cao hơn người đứng thứ hai tới 3 triệu euro.

Vị trí thứ hai thuộc về Jurgen Klopp, người đang dẫn dắt đội tuyển Đức. Cựu HLV Liverpool nhận 7 triệu euro mỗi năm từ Liên đoàn Bóng đá Đức.

Mauricio Pochettino xếp thứ ba với mức lương 6,8 triệu euro/năm tại đội tuyển Mỹ. Ngay phía sau là Thomas Tuchel, người nhận 6 triệu euro mỗi năm trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Anh.

Xavi Hernandez đứng thứ 8 với mức lương 3 triệu euro mỗi năm từ Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB).

Hạng năm thuộc về Luis de la Fuente với mức thu nhập 5 triệu euro mỗi năm. HLV đội tuyển Tây Ban Nha được hưởng mức đãi ngộ tăng đáng kể sau những thành công của "La Roja" trên đấu trường quốc tế.

Jorge Jesus đứng thứ sáu với 4 triệu euro/năm tại đội tuyển Bồ Đào Nha. Xếp ngay sau là Zinedine Zidane, người nhận 3,6 triệu euro mỗi năm khi dẫn dắt đội tuyển Pháp.

Sau Xavi, danh sách còn có Lionel Scaloni của Argentina và Ralf Rangnick của Áo, lần lượt đứng thứ chín và thứ mười.

Khoảng cách thu nhập giữa các HLV hàng đầu cho thấy sự chênh lệch đáng kể. Trong khi Ancelotti nhận 10 triệu euro mỗi năm, Xavi ở mức 3 triệu euro, tức chưa bằng một phần ba, qua đó phản ánh sự khác biệt lớn về chế độ đãi ngộ giữa các Liên đoàn.