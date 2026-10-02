Đức bùng nổ trước Serbia, Klopp cuối cùng cũng có chiến thắng đầu tay

Chiến thắng 2-0 trước Serbia tại Allianz Arena không chỉ mang về 3 điểm đầu tiên tại Nations League 2026/27 mà còn giúp Jurgen Klopp giải tỏa áp lực sau hai trận đấu đầu tiên chưa biết mùi chiến thắng.

Quan trọng hơn, màn trình diễn của tuyển Đức cho thấy những nét tích cực trong cách nhà cầm quân người Đức muốn xây dựng đội bóng.

Sau trận hòa 1-1 trước Hà Lan và thất bại 0-1 trước Hy Lạp, Klopp đã thực hiện một cuộc thay đổi mạnh mẽ khi làm mới toàn bộ đội hình xuất phát trước Serbia.

Jonas Urbig và Derry Scherhant có trận ra mắt đội tuyển, trong khi nhiều gương mặt khác được trao cơ hội thể hiện. Quyết định này lập tức mang lại hiệu ứng tích cực.

Đức nhập cuộc với tốc độ cao, pressing mạnh và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Serbia. Thế trận gần như diễn ra một chiều và bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Và Tom Bischof là người khai thông thế bế tắc ở phút 39.

Sau khi Florian Wirtz đi bóng rồi dứt điểm trúng cột dọc, Bischof nhanh chóng có mặt để đá bồi tung nóc lưới Serbia.

Đức có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Klopp. Ảnh: Getty Images Sport

Bàn mở tỷ số phản ánh khá rõ cách Đức tấn công dưới thời Klopp: gây sức ép, giành lại bóng nhanh và lập tức hướng về phía khung thành.

Wirtz tiếp tục là tâm điểm trong nhiều đợt lên bóng và cuối cùng tự mình ghi bàn ở phút 61, sau pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm. Wirtz vừa kiến tạo cơ hội, vừa trực tiếp ghi bàn cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của tiền vệ này trong hệ thống mới của Klopp.

Klopp có thể hài lòng, nhưng Đức vẫn còn việc phải làm

Điểm đáng chú ý nhất của Đức không nằm ở tỷ số 2-0 mà ở cách đội bóng kiểm soát trận đấu. Tuyển Đức tạo ra nhiều cơ hội, chơi với tốc độ cao và duy trì sức ép trong phần lớn thời gian.

Đức có những điểm nổi bật trong màn trình diễn này gồm tốc độ, khả năng pressing sau khi mất bóng và số lượng cơ hội được tạo ra.

Tuy nhiên, chiến thắng trước Serbia chưa thể được xem là lời giải hoàn chỉnh cho những vấn đề của tuyển Đức. Hàng công vẫn bỏ lỡ không ít cơ hội rõ ràng, trong đó Nick Woltemade có tình huống dứt điểm ra ngoài dù đứng ở vị trí rất thuận lợi.

Serbia cũng từng có cơ hội nguy hiểm trong hiệp một, cho thấy Đức vẫn cần cải thiện khả năng kiểm soát những pha phản công.

Bên cạnh đó, Serbia không tạo ra sức ép đủ lớn để kiểm chứng toàn diện hàng thủ Đức. Vì vậy, những trận đấu tiếp theo sẽ cho thấy liệu hệ thống pressing và cách triển khai bóng mới của Klopp có thể duy trì sự hiệu quả trước những đối thủ có khả năng tổ chức tốt hơn hay không.

Chiến thắng đầu tiên có ý nghĩa lớn với Klopp

Ảnh: Angelika Warmuth/Reuters

Sau hai trận đầu tiên, Klopp từng phải nhận nhiều câu hỏi về khởi đầu của mình cùng tuyển Đức. Trận hòa Hà Lan cho thấy tiềm năng nhưng chưa đủ để tạo ra chiến thắng, còn thất bại trước Hy Lạp khiến Đức rơi xuống vị trí thứ ba bảng A2.

Vì thế, chiến thắng trước Serbia mang ý nghĩa lớn hơn ba điểm. Nó giúp Klopp có sự tự tin để tiếp tục thử nghiệm đội hình, đồng thời cho thấy tuyển Đức đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ đáng chú ý.

Dù vậy, bài kiểm tra tiếp theo sẽ khó khăn hơn khi Đức tái đấu Hy Lạp trên sân khách vào ngày 4/10.

Đây sẽ là cơ hội để Klopp chứng minh chiến thắng trước Serbia không chỉ là một màn trình diễn nhất thời mà là bước tiến thực sự trong quá trình định hình tuyển Đức.

Một chiến thắng chưa thể thay đổi toàn bộ diện mạo của đội tuyển, nhưng màn trình diễn trước Serbia đã cho thấy điều Klopp cần nhất ở thời điểm này là một tuyển Đức chơi chủ động, giàu năng lượng và sẵn sàng trao cơ hội cho những gương mặt mới.