Hà Lan thoát hiểm ngoạn mục trên đất Hy Lạp

Thầy trò Xavi nhọc nhằn chia điểm trên sân của Hy Lạp. Ảnh: Reuters.

Màn rượt đuổi nghẹt thở ngay tại chảo lửa Toumbas giúp "Cơn lốc màu da cam" thoát hiểm ngoạn mục sau khi bất ngờ bị đội chủ nhà dẫn trước tới 2 bàn trong hiệp một. Dù được đánh giá cao hơn, thầy trò Xavi phải trả giá đắt bởi sự sắc bén của đội chủ nhà.

Bước ngoặt bất ngờ đến từ chấn thương sớm của Christos Tzolis bên phía Hy Lạp, khi người vào thay anh là Giorgos Masouras tỏa sáng rực rỡ. Phút 23, Masouras đánh đầu chuyền bóng thuận lợi để Fotis Ioannidis dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số.

Đến phút 45+2', bộ đôi này hoán đổi vai trò khi Ioannidis căng ngang dọn cỗ cho Masouras đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt cho Hy Lạp trước giờ nghỉ.

Bị dồn vào chân tường, Hà Lan dồn toàn lực tấn công trong hiệp hai sau những điều chỉnh nhân sự. Phút 59, đội trưởng Virgil van Dijk thắp lại hy vọng bằng cú đánh đầu dũng mãnh rút ngắn tỷ số xuống 1-2 từ quả phạt góc của Joey Veerman.

Sức ép nghẹt thở tiếp tục được duy trì dù hậu vệ Denzel Dumfries có tới hai lần đưa bóng vào lưới nhưng đều bị VAR và trọng tài từ chối vì lỗi việt vị.

Nỗ lực không biết mệt mỏi của "Cơn lốc màu da cam" rốt cuộc được đền đáp ở phút 89, khi Reijnders tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm để bắt vô-lê cận thành ấn định tỷ số chung cuộc 2-2.

Trận hòa đầy quả cảm giúp cả Hà Lan lẫn Hy Lạp tiếp tục duy trì mạch bất bại tại Nations League mùa giải năm nay. Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò Xavi sẽ tiếp đón Serbia vào ngày 5/10.

Highlights Hà Lan 1-1 Morocco (luân lưu 2-3) Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.