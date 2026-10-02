Việt Nam - Pakistan: Quyết tâm giành chiến thắng

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Pakistan lúc 16 giờ ngày 2/10 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta), ở lượt cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Phạm Đình.

Sau thất bại 0-2 trước Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang Sik không còn cơ hội cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng, nhưng trận đấu với Pakistan vẫn là dịp để đội tuyển khép lại hành trình bằng một màn trình diễn tích cực. Ảnh: Phạm Đình.

Sự xuất hiện của Hoàng Đức là một trong những điểm đáng chú ý nhất trước trận đấu. Tiền vệ này mới trở lại sau chấn thương và được HLV Kim Sang Sik sử dụng trong hiệp 2 trận gặp Thái Lan. Ảnh: Phạm Đình.

Quãng thời gian trên sân chưa đủ để Hoàng Đức tạo ra khác biệt, nhưng việc anh có thể thi đấu trở lại mang đến thêm lựa chọn cho ban huấn luyện. Khả năng kiểm soát bóng, chuyền bóng và điều tiết nhịp độ của Hoàng Đức có thể giúp tuyến giữa Việt Nam vận hành mạch lạc hơn. Ảnh: Phạm Đình.

Trước Pakistan, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng tiếp tục có những điều chỉnh về nhân sự nhằm tạo cơ hội cho các cầu thủ ít được thi đấu. Đây cũng là thời điểm để đội tuyển đánh giá khả năng hòa nhập của những nhân tố mới, đồng thời duy trì sự ổn định cho bộ khung chính. Ảnh: Phạm Đình.

Hoàng Đức vì thế không chỉ được chờ đợi ở khả năng tạo đột biến, mà còn là mắt xích quan trọng trong quá trình tìm lại sự cân bằng của đội tuyển sau trận thua Thái Lan. Ảnh: Phạm Đình.

Bên cạnh Hoàng Đức, Đình Bắc tiếp tục là cái tên nhận được sự quan tâm. Tiền đạo trẻ đang cho thấy sự tự tin và khả năng tạo sức ép bằng tốc độ, khả năng di chuyển cũng như những pha xử lý trực diện. Ảnh: Phạm Đình.

Ở trận đấu với Philippines, Đình Bắc ghi bàn giúp Việt Nam giành chiến thắng 1-0. Khoảnh khắc đó phần nào cho thấy khả năng chớp thời cơ của tiền đạo này. Khi được trao thêm không gian hoạt động, Đình Bắc có thể trở thành phương án quan trọng trong những tình huống chuyển trạng thái. Phạm Đình.

Pakistan được đánh giá là đối thủ mà Việt Nam có thể chủ động kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là cách đội tuyển tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội. Sau hai trận đấu với Philippines và Thái Lan, hàng công Việt Nam cần cải thiện khả năng chuyển hóa những tình huống nguy hiểm thành bàn thắng. Ảnh: Phạm Đình.

Đình Bắc có thể được kỳ vọng tiếp tục chơi tự tin, mạnh dạn đối đầu và tạo ra khác biệt ở khu vực 1/3 cuối sân. Ảnnh: Phạm Đình.

Trận gặp Pakistan vì thế không chỉ mang ý nghĩa của một trận đấu cuối bảng. Đây còn là cơ hội để HLV Kim Sang Sik kiểm nghiệm nhân sự, điều chỉnh lối chơi và tạo nền tảng cho những kế hoạch tiếp theo. Với Hoàng Đức trở lại, Đình Bắc đang có sự tự tin và nhiều vị trí được trao cơ hội, đội tuyển Việt Nam hướng đến một trận đấu chủ động, giàu năng lượng và hiệu quả hơn tại Gelora Bung Karno. Ảnh: Phạm Đình.