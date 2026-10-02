Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất ngày 2/10

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026

Cập nhật ngày 1/10/2026.

Trung Quốc giữ vững vị trí số 1 với 154 huy chương vàng, 71 huy chương bạc và 63 huy chương đồng, tổng cộng 288 huy chương.

Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 59 huy chương vàng, 79 huy chương bạc và 79 huy chương đồng. Hàn Quốc xếp thứ ba khi giành 30 huy chương vàng, 30 huy chương bạc và 53 huy chương đồng.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Uzbekistan, Iran và Thái Lan. Trong đó, Uzbekistan có 16 huy chương vàng; Iran và Thái Lan cùng giành 12 huy chương vàng nhưng Iran xếp trên nhờ có nhiều huy chương bạc hơn.

Ở nhóm còn lại trong top 10, Bahrain đứng thứ 7, tiếp theo là Ấn Độ, Kazakhstan và Triều Tiên.

Trong ngày thi đấu 1/10, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm một huy chương đồng ở môn thể thao điện tử, nội dung Liên minh huyền thoại. Với thành tích 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, Việt Nam có tổng cộng 22 huy chương, đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp.