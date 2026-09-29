Luật Phát triển đô thị, khung pháp lý mới

Luật quy định các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị, trong đó chú trọng đô thị đặc biệt, các thành phố và khu kinh tế đặc biệt. Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố thuộc diện áp dụng được thực hiện các cơ chế, chính sách theo quy định của Luật; Hà Nội thực hiện theo Luật Thủ đô. Một số cơ chế đặc thù đối với thành phố và khu kinh tế đặc biệt được áp dụng trong phạm vi, điều kiện do Chính phủ quy định.

Một nội dung đáng chú ý là đổi mới phương thức lập quy hoạch. Đối với thành phố thuộc diện áp dụng, Luật quy định lập quy hoạch tổng thể thành phố, trên cơ sở cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và tích hợp, lồng ghép các nội dung liên quan, thay thế quy hoạch thành phố, quy hoạch chung thành phố. Việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện trong những trường hợp luật định, đồng thời phải lấy ý kiến các bộ, địa phương liên quan, cộng đồng dân cư và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Luật cũng quy định các cơ chế huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển đô thị, gắn đầu tư hạ tầng với tổ chức không gian và nâng cao hiệu quả quản trị. Phát triển đô thị được đặt trong mối liên hệ giữa hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở, giao thông, môi trường và các dịch vụ thiết yếu.

Đáng chú ý, đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển, nhà đầu tư chiến lược đáp ứng điều kiện theo quy định có thể được hưởng một số ưu đãi, hỗ trợ về hải quan, phát triển nhân lực, hạ tầng xã hội, công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển. Luật Phát triển đô thị được kỳ vọng tạo sự thống nhất giữa quy hoạch, đầu tư, hạ tầng, nguồn lực và quản trị, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững.