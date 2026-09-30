Gỡ điểm nghẽn để nâng cao hiệu quả cụm công nghiệp

Lãnh đạo TP Huế và đoàn công tác kiểm tra thực tế tình hình hoạt động tại CCN Điền Lộc.

Tại các CCN, đoàn đã kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng, hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, công tác quản lý, khai thác và việc triển khai các dự án. Tại CCN An Hòa quy hoạch 48 ha, được hình thành nhằm phát triển các loại hình công nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố; ưu tiên thu hút các ngành nghề truyền thống, cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, đồng thời góp phần di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư. Theo báo cáo, đến tháng 9/2026, tổng diện tích đã thu hồi để đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đạt 375.745,4 m² trên tổng số 480.000 m², tương đương 78,28%.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hà Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát toàn diện tình hình hoạt động của từng CCN, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nhất là các vấn đề liên quan đến hạ tầng, đất đai, môi trường, công tác quản lý và thu hút đầu tư. Lãnh đạo UBND TP Huế cũng yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các CCN; rà soát cụ thể từng khó khăn, vướng mắc, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý.